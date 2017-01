Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupunginlahdelle syntyi talkoilla luistelubaana lapsille Lappeenrannan pursiseuran iskujoukko antoi lahjoituskolille kyytiä Lappeenrannan kaupunginlahdella tänään iltapäivällä. Talkoilla syntyi luistelurata lapsille maalaistenlaiturin ja Kasinon laitureiden väliin.— Kun tämä on niin mahdottoman vaikea homma kaupungeille, talkooporukka veisteli.Auringon laskiessa kenttä oli ehkä reilun puolen hehtaarin kokoinen, mutta tulosta syntyi lisää koko ajan. Ohuen lumen alta paljastui hieno luistelujää. Liukkautta lisättiin pumppaamalla jäälle vettä. Kentän pitäisi olla luistelukunnossa näillä pakkasella loppiaisperjantaina.Pursiseura ei lupaa pitää rataa kunnossa koko talvea, vaan vain silloin, kun se on helppoa. Lahjoituskolat jäävät paikalle.— Niitä voi käyttää, jos lunta tulee. Lumet pitäisi kolata rantaan päin, niin pohjoistuulet eivät kerää kentälle kinoksia, muistutteli talkoisiin osallistunut Matti Himmi.Luistimet ovatkin jäällä vielä kauan paras kulkuväline. Lunta ei juuri ole luvassa, ja kaupungin hiihtoladuista käyttökunnossa on vain Kisapuiston latu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/05/Kaupunginlahdelle%20syntyi%20talkoilla%20luistelubaana%20lapsille/2017121745110/4