Uutinen

Etelä-Saimaa: Jonnin viikonlopun näytökset on peruttu Lappeenrannan kaupunginteatterin Jonni — Savitaipaleen paras keihäänheittäjä ja pahin huijari -näytelmän esitykset on peruttu tänään torstaina ja lauantaina 7. tammikuuta. Syynä on sairaustapaus.Tänä iltana Jonnin piti alkaa kello 19, lauantaina kello 14. Teatterin mukaan liput voi vaihtaa toiseen esityspäivään kahden viikon kuluessa peruuntuneesta esityksestä tai liput voidaan lunastaa takaisin.Jonnin seuraava esitys on lauantaina 14. tammikuuta. Lue koko uutinen:

