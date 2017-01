Uutinen

Etelä-Saimaa: Influenssa jyllää nyt voimalla — potilaita keskussairaalassa ruuhkaksi asti, tehohoidossa tällä hetkellä kaksi Influenssavirus A pitää Etelä-Karjalaa nyt otteessaan. Keskussairaalassa on tällä hetkellä influenssan vuoksi sisään otettuina 10—15 potilasta. Heistä kaksi on tehohoidossa, kertoo infektioylilääkäri Pekka Suomalainen. — Potilaita on paljon sekä avopuolella ja sairaalassakin ihan ruuhkaksi asti. Influenssaan sairastuneita on kaikilla keskussairaalan osastoilla ja henkilökunnassa. — Yllätyksen tuotti se, että influenssaepidemia alkoi tänä vuonna paljon tavallista aikaisemmin. Virus pystyy myös leviämään ennakoitua helpommin. Rokote ei estä sairastumista niin tehokkaasti kuin etukäteen odotettiin. — Virukselle on kehittynyt alalaji, johon rokote ei pure. Taudin oireita rokote toki helpottaa ja suojaa vakavilta jälkitaudeilta. Suomalainen ennakoi, että epidemian huippu kestää vielä seuraavat pari viikkoa. — Tilanne on hankala, kun samaan aikaan nostaa päätään norovirus. Ensimmäisiä tapauksia on jo hoidettu. Influenssaan sairastuneiden kokonaismäärä ei todennäköisesti muodostu tavanomaista suuremmaksi, arvioi Suomalainen. — Tapaukset vain tulevat nyt nopeampaan tahtiin ja aiheuttavat terveydenhoidossa kuormituspiikin. Sairaalassa kaavaillaan sen vuoksi lisäpaikkojen käyttöönottoa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/05/Influenssa%20jyll%C3%A4%C3%A4%20nyt%20voimalla%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89potilaita%20keskussairaalassa%20ruuhkaksi%20asti%2C%20tehohoidossa%20t%C3%A4ll%C3%A4%20hetkell%C3%A4%20kaksi/2017521742174/4