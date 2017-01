Imatralla on joulukuisen ampumatapauksen johdosta ensi viikolla tilaisuus Yhdessä eteenpäin Imatra

Uutinen

Imatran Koskenpartaalla on ensi viikon lauantaina Yhdessä eteenpäin Imatra -tapahtuma. Tilaisuus järjestetään joulukuun alussa sattuneen ampumatapauksen vuoksi. Tapahtuman tavoite on järjestäjien mukaan koota yhteen imatralaiset ja vahvistaa yhteisöä jatkamaan eteenpäin yhdessä. Sen ajatus on, että pelolle ei anneta valtaa eikä ketään jätetä yksin. Lauantaina 14. tammikuuta kello 19—20 järjestettävän tapahtuman avaa kaupunginjohtaja Pertti Lintunen. Sen jälkeen tapahtumapaikalle lasketaan seppeleet. Kaikki halukkaat voivat laskea myös omat kynttilänsä. Tapahtuman päättää imatralaisen Dark Ride Brothers -yhtyeen puolituntinen konsertti. Paikalla ovat myös SPR:n kriisityöntekijät. Koskenpartaan kahvilat ovat auki tapahtuman ajan. Tapahtuman järjestävät Imatran kaupunki, Imatran kaupunkikeskustayhdistys sekä SPR. Tapahtuneeseen liittyviä ajatuksia voi myös jakaa sosiaalisessa mediassa #yhdessäeteenpäinImatra –merkillä tai jättää paikan päällä viestinsä paperille, jotka kootaan yhteen.

