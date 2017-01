Uutinen

Etelä-Saimaa: Eläkeläisten talousvaikeudet ovat kovassa kasvussa, yli 70-vuotiaita maksuhäiriöisiä jo yli 11 000 Eläkeläisten talousvaikeudet lisääntyvät huolestuttavaa vauhtia. Viime vuonna ensimmäisen maksuhäiriömerkintänsä sai 1 430 vähintään 70-vuotiasta suomalaista, kertoo Asiakastieto. Maksuhäiriöisten 70 vuotta täyttäneiden joukko on kasvanut vuoteen 2014 verrattuna 25 prosentilla. Osittain kasvua selittää se, että vuosina 1945—1947 syntyneet hyvin suuret ikäluokat ovat päässeet 70 vuoden ikään. 70 vuotta täyttäneitä maksuhäiriöisiä henkilöitä on Asiakastiedon mukaan yhteensä jo 11 300. Nuoremmissa ikäryhmissä uusien maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on lähes kauttaaltaan laskenut vuosina 2014—2016. Esimerkiksi 45—59-vuotiaissa ensimmäisen maksuhäiriömerkintänsä sai viime vuonna yhteensä noin 9 000 henkilöä eli neljänneksen vähemmän kuin vuonna 2014. Maksuhäiriöisiä ihmisiä oli Suomessa viime vuoden lopussa 373 100. Joukko on 3 100 suurempi kuin vuosi sitten. Lue koko uutinen:

