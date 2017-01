Uutinen

Etelä-Saimaa: Eekoo havittelee tosissaan Sokoksen paluuta Lappeenrantaan Sokos-tavaratalon tulo Lappeenrantaan ratkeaa vappuun mennessä. Etelä-Karjalan osuuskaupan marketkaupan johtajan Olli Kurpan mukaan Eekoon tavoitteena on avata Sokos Isoon-Kristiinaan Marks & Spencerin tilalle. — Sokos-ketjun kanssa kovasti neuvotellaan ja tehdään laskelmia. Vakaasti pyrimme saamaan Sokoksen tänne, sanoo Kurppa. Jos Sokos päätetään perustaa, se avautuisi näillä näkymin ensi syksynä. Valtakadulla Cumuluksen vieressä sijainnut Sokos lopetti toimintansa vuoden 2014 lopulla. Suomessa on 18 Sokos-tavarataloa. Uusin avattiin viime keväänä Ouluun. Sokos tulisi Isossa-Kristiinassa olevan M&S -myymälän tilalle. Kurpan mukaan meneillään olevien yt-neuvottelujen vaikutukset henkilöstöön ratkeavat vasta, kun päätös Sokoksesta puoleen tai toiseen on tehty. Lappeenrannassa yt-neuvottelut koskevat 24 henkilöä M&S -myymälässä sekä Ison-Kristiinan ja Armadan Emotion-myymälöissä. S-ryhmä tiedotti marraskuussa Marks & Spencerin franchising-toimintojen tehostamisesta Suomessa. Suunnitelmat voivat johtaa Lappeenrannan ja Hämeenlinnan myymälöiden lopettamiseen. Lue koko uutinen:

