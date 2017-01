Uutinen

Etelä-Saimaa: Verottajalta jättimoka – liikkeellä on 300 000 virheellistä verokorttia 300 000 suomalaiselle on postitettu virheellinen verokortti. Korteissa on väärä veroprosentti tai tuloraja. Jo aiemmin tuli ilmi, että osassa verokortteja on virheitä, mutta niiden syy ja tarkka määrä tulivat ilmi jatkoselvityksissä. Virheen syynä on keväällä tehty ohjelmistoversion vaihto. Osa asiakkaiden tulo- tai vähennystiedoista jäi pois vuoden 2017 verokorteilta. Verohallinto lähettää virheellisen verokortin saaneille kirjeen, jossa annetaan ohjeet tilanteessa toimimiseksi. — Virhe on sen laatuinen, ettei sitä pystytä korjaamaan automaattisesti. Pyydämme virheellisen verokortin saaneita tekemään uuden verokortin verkossa. Verokortin saa myös palvelunumerosta ja verotoimistoista, sanoo ylitarkastaja Kaj Hoffren. Jos verottajalta ei tule kirjettä, verokorttia ei tarvitse uusia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/04/Verottajalta%20j%C3%A4ttimoka%20%E2%80%93%20liikkeell%C3%A4%20on%20300%E2%80%89000%20virheellist%C3%A4%20verokorttia/2017121737768/4