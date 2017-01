Uutinen

Etelä-Saimaa: Verkkosivusto auttaa lappeenrantalaisia energiansäästövaihtoehtojen vertailussa Lappeenrannassa on avattu uusi energiavalinta.fi-verkkosivusto. Sivuston tarkoituksena on tarjota suuntaa-antavaa vertailutietoa vähähiilisistä energiaratkaisuista. Asiantuntija Eeva Pihlajaniemi Lappeenrannan kaupungilta sanoo, että tavoitteena on auttaa kuluttajaa selvittämään, mitkä vähähiiliset järjestelmät sopivat omaan kiinteistöön. Energiapiheihin ratkaisuihin halutaan myös kannustaa. — Netissä on paljon erilaisia laskureita, mutta oikeastaan mikään palvelu ei tuo näin kattavasti yhteen eri vaihtoehtoja. Palvelu on toteutettu Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Vertailutiedolle on tarvetta, sillä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tutkimuksen mukaan tiedonpuute jarruttaa kotitalouksien energiansäästöaikeita. Tutkimuksen mukaan omakotitaloalueiden kasvihuonepäästöjä pystyttäisiin vähentämään jopa 20 prosenttia, jos ihmiset toteuttaisivat ne energiansäästövaihtoehdot, joita ovat harkinneet. Moni on tutkimuksen mukaan pohtinut esimerkiksi maa- ja ilmalämpöpumppujen hankkimista. Nuorempi tutkija Anna Claudelin sanoo, että muutosten toteuttamisessa auttaisivat etenkin nykyistä tarkempi tieto vuosittaisista rahallisista säästöistä ja tarkka tieto aiheutuvista kustannuksista. — Yksittäisen ihmisen on ehkä hankala löytää tietoa ja vertailla eri vaihtoehtoja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/04/Verkkosivusto%20auttaa%20lappeenrantalaisia%20energians%C3%A4%C3%A4st%C3%B6vaihtoehtojen%20vertailussa/2017121734206/4