Uutinen

Etelä-Saimaa: Vaalimaan uusi rekkaparkki tähtää tulevaisuuteen Vaalimaalla otetaan käyttöön uusi rekkaparkki tänään keskiviikkona puolilta päivin. 25 hehtaarin alueella on tilaa 410 Suomesta lähtevälle rekalle. Lisäksi nykyisestä raja-aseman rekkaparkista tulee käyttöön 51 paikkaa Venäjältä saapuvalle rekkaliikenteelle ja loput alueesta varataan Venäjälle suuntautuvalle henkilöliikenteelle. Rekkaparkki ei vielä lähiaikoina tule rekoista täyttymään, koska rajan rekkaliikenteessä ei viime vuosina ole ollut suuria jonoja Venäjän talouden hiipumisen ja pakotteiden johdosta. Liikenneviraston projektipäällikkö Lars Westermarkin mukaan noin 18,5 miljoonan euron investointi on kuitenkin perusteltu. Rekkaparkin rakentamisella varaudutaan hänen mukaansa tulevaisuuteen ja kyseessä on osa rajan liikennejärjestelyä, jossa henkilöliikenne ja raskasliikenne saadaan eriytettyä eriytettyä sujuvaksi. — Liikennevirasto varautuu hankkeen avulla pitkäjänteisesti taloustilanteen parantumiseen ja siihen liittyvään rajanylitysten kasvuun. Vaikka rajaliikenne on nyt huippuvuosia hiljaisempaa, oletetaan rekkaliikenteen tulevaisuudessa kasvavan, Westermark sanoo.

