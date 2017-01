Uutinen

Etelä-Saimaa: Uutispostin mainosjakelu on katkolla Imatralainen Uutisposti miettii mainosjakelunsa lopettamista. Se on rajuin vaihtoehto tällä viikolla alkaneissa yhteistoimintaneuvotteluissa. Syy mietittävään ratkaisuun on poikkeuksellinen. — Jakelussa olisi työpaikka 60 henkilölle. Toimintaa on pyöritetty 29 jakajalla. Enempää ei ole saatu. Tällä määrällä toiminta ei enää onnistu, sanoo toimitusjohtaja Pasi Saajalehto. Yrityksen hoitamaan varhaisjakeluun ei ole tulossa muutoksia. Uutisposti on hoitanut mainosjakelua Imatran seudulla 70-luvun lopusta saakka. Mainosjakelusta on tullut Saajanlehdon mukaan yritykselle kannattamatonta, koska työ on pitänyt hoitaa erityisjärjestelyillä. — Tekijöitä on pitänyt haalia sieltä ja täältä. Pidemmän päälle kysymys on myös henkilökunnan työhyvinvoinnista. Suoramainonnan määrässä ei Saajanlehdon mukaan ole tapahtunut suuria muutoksia. Yt-neuvottelut koskevat 29 mainosjakelussa työskentelevää. Heidän keskimääräinen työaikansa viikossa on kuusi tuntia. Mainosjakelua tehdään keskiviikkoisin ja viikonloppuna. Asiakkailleen Uutisposti on ilmoittanut mainosjakelun jatkuvan maaliskuun loppuun. — Pyrimme löytämään neuvotteluissa ratkaisua tilanteeseen, mutta tässä vaiheessa en ole kovin toiveikas, Saajanlehto kuvaa tilannetta. Vaikeudet jakajien löytämisessä alkoivat Saajanlehdon mukaan jo useita vuosia sitten. — Tällaisella matalapalkka-alalla suurin kilpailija työvoimasta on yhteiskunta, joka maksaa siitä, että työttömät eivät tee mitään. Meillä on ollut jatkuva haku jakajista jo pitkään, mutta työvoimatoimisto ei ole pystynyt osoittamaan yhtään työntekijää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/04/Uutispostin%20mainosjakelu%20on%20katkolla/2017521734710/4