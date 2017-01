Uutinen

Etelä-Saimaa: Swimrun saapuu Saimaalle kesällä — Puumalassa kilpaillaan lajissa, jossa uinti ja juoksu vuorottelevat Puumalassa järjestetään ensi kesänä swimrun-kilpailu. Saimaa Swimrun kilpaillaan Puumalan keskustan tuntumassa 26. elokuuta. Swimrun on vaativa kestävyyslaji jossa vuorotellen juostaan maastossa ja uidaan avovedessä. Puumalan kilpailussa parikilpailun matka on 19 kilometriä ja yksilökilpailun kymmenen kilometriä. Saimaa Swimrunin lähtö ja maali ovat Puumalan satamassa. Aiemmin Suomessa on järjestetty swimrun-tapahtumia Porkkalassa, Espoossa ja Äkäslompololla. Saimaa Swimrunia järjestävät muun muassa Puumalan viri, Puumalan hiihtäjät ja Puumalan kunta. Swimrun on lähtöisin Tukholman saaristosta, jossa on järjestetty Ötillö -niminen kilpailu vuodesta 2006 alkaen. Maistiaisen lajista näkee oheisesta upotuksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/04/Swimrun%20saapuu%20Saimaalle%20kes%C3%A4ll%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Puumalassa%20kilpaillaan%20lajissa%2C%20jossa%20uinti%20ja%20juoksu%20vuorottelevat/201731/4