Etelä-Saimaa: Suomi 100 -juhlavuosi korkataan Etelä-Karjalassa Imatran gaalassa Imatran kaupungintalo täyttyy juhlavieraista loppiaisena 6. tammikuuta. Etelä-Karjalan liitto järjestää silloin Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavastaanoton, jonne on saanut kutsun kaikkiaan 500 ihmistä. Maakuntaliitto korostaa, ettei kyse ole vain eliitin juhlasta. Tilaisuuteen on kutsuttu maakunnan vaikuttajien ja virkamiesjohdon lisäksi muun muassa sotaveteraaneja, nuorisoa, kulttuuri- ja urheiluväkeä, maahanmuuttajia, vapaaehtoistyöntekijöitä ja yrittäjiä. Pitopaikka valikoitui kilpailutuksen kautta. Luvassa on juhlavaa ohjelmaa ja pientä tarjoilua. Ilta päättyy tansseihin. Juhlavastaanoton kustannukset ovat 10 000 euroa. Tilaisuus järjestetään valtiovallan toiveen johdosta: maakuntia kehotettiin avaamaan Suomen itsenäisyyden juhlavuosi juhlallisesti, kertoo Etelä-Karjalan liiton viestintäpäällikkö Ritva-Liisa Rantonen. Seuraavat suuremmat maakuntaliiton järjestämät juhlavuoden tapahtumat ovat huhtikuussa ja elokuussa. Ensin vuorossa on lasten ja nuorten oma Suomi 100 -päivä, myöhemmin kaiken kansan piknik. Lisäksi Etelä-Karjalan liitto tukee taloudellisesti muiden tahojen järjestämiä juhlavuoden tapahtumia. Lue koko uutinen:

