Etelä-Saimaa: Saimaa geopark valikoidaan noin sadasta kohteesta Saimaa geopark on suunnitelmissa rajattu Mikkelistä ja Sulkavalta Lappeenrantaan ja Imatralle ulottuvalle alueelle. Lappeenrannasta on mukana myös Nuijamaata ja Joutsenon eteläosia. Rajauksen sisältä on kartoitettu noin sata geologisesti arvokasta kohdetta, joista geoparkia aletaan koota. Kohteista monet ovat Saimaalla liikkujille tuttuja saaria ja rantoja tai tunnettuja nähtävyyksiä. Useissa on jo vanhastaan virkistys- ja matkailupalveluita, joita alueella pitää olla, jos mieli päästä Unescon geopark-kohteeksi. Lisäsatsauksia tarvitaan. — Tavoitteena on, että yrittäjät voivat viedä kävijöitä kohteisiin ja keksiä sinne aktiviteetteja. Mukaan pitää saada yrittäjärinki, joka koulutetaan ymmärtämään alueen geologiaa ja joka saa lisätuotteita toimintaansa, sanoo Saimaa geopark -hankkeen projektipäällikkö Minna Kähtävä Marttinen. Hankkeen valmistelu on ollut monen tahon yhteistyötä. Tämän vuoden alusta hanketta koordinoi alueen kaupunkien ja kuntien perustama Saimaa Geopark -yhdistys. Lue koko uutinen:

