Etelä-Saimaa: Puhaltajat ajavat kaupunginorkesteria ja Rakuunasoittokuntaa yhteistyöhön — yhteiskonsertit mukavaa vaihtelua muusikoille Lappeenrannan jaupunginorkesteri ja Rakuunasoittokunta tekevät yhteistyötä säännöllisen epäsäännöllisesti. Yhteistyön perusta on molemminpuolinen tarve täydentävistä soittajista. Orkesteri esimerkiksi tarvitsee torstain konserttia varten puhaltajia ja lyömäsoittajia. — Partituurista katsotaan, mitä soittimia tarvitaan, soittokunnan päällikkökapellimestari Riku Huhtasalo kertaa yhteistyön periaatteita. Myös soittokunta kaipaa yleensä puhaltajia. — Meillä ei ole fagottia, ja klarinetit ovat hyvin tärkeitä isoissa teoksissa. Rakuunasoittokunnan alueena on itäinen Suomi. Sinfoniaorkestereista soittokunta tekee yhteistyötä toistaiseksi vain Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa. — Soittajien palkkaaminen ulkopuolelta on resurssikysymys. Vastavuoroinen avustaminen orkesterin kanssa leikkaa molempien kustannuksia, Huhtasalo toteaa. Talouden ohella orkesterin ja soittokunnan yhteistyö auttaa ohjelmiston laajentamisessa. Laveamman ohjelmiston soittaminen on tärkeää myös muusikoille. — Isolla kokoonpanolla teoksen voi esittää, kuten säveltäjä on sen alunperin tarkoittanut. Siinä on ihan eri fiilis kuin sovituksessa, Rakuunasoittokunnan tuubisti Lauri Huotarinen ja käyrätorvisti Juha Kainulainen toteavat. Lappeenrannan kaupunginorkesterin ja Rakuunasoittokunnan Oopperan taikaa -konsertti Lappeenranta-salissa 5.1. kello 19. Kokoonpanoa johtaa orkesterin taiteellinen johtaja Vytautas Lukocius, ja sen solisteina laulavat tenori Liudas Mikalauskas ja sopraano Angelika Klass. Lue koko uutinen:

