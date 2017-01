Uutinen

Etelä-Saimaa: Pakkanen puree pahemmin kuin mittari näyttää Etelä-Karjalassa on torstaina yli 20 astetta pakkasta. Sää tuntuu melkein kymmentä astetta kylmemmältä. Sitä tarkoittaa pureva pakkanen, mistä Ilmatieteen laitos Etelä- ja Keski-Suomea varoittaa.Pakkasen tekee purevaksi tuikea tuuli, joka puhaltaa Etelä-Karjalaan huomiseen iltapäivään asti koillisesta, sitten pohjoisesta.Lapissa on lämpötila laskee huomenna lähes 40 miinusasteeseen. Se tuntuu korkeintaan asteen kylmemmältä, koska sää on tyyni. Ilmatieteen laitoksen määritelmän mukaan Lapin pakkanen on kireää.Pohjoisessa pakkanen alkaa lauhtua perjantaina. Etelä-Karjalassa lämpötila pysyttelee vielä perjantain huomisissa lukemissa eli parissakymmenessä pakkasasteessa.Lauantaina sää lauhtuu, tuuli kääntyy etelään ja Etelä-Karjalaan alkaa sataa lunta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/04/Pakkanen%20puree%20pahemmin%20kuin%20mittari%20n%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4/2017121737786/4