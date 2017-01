Uutinen

Etelä-Saimaa: Luumäellä on jatkossa vain kaksi äänestysaluetta Luumäellä voi kevään kuntavaaleissa äänestää varsinaisena äänestyspäivänä vain Kunnantalolla ja Jurvalan monitoimitalo Toukolassa. — Pienillä äänestysalueilla väkeä on niin vähän, että vaalisalaisuus saattaa vaarantua. Myös vaalivirkailijoiden värvääminen voi olla pulmallista, kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttila (kesk.) perustelee kunnanhallituksen päätösesitystä.Vielä edellisissä kuntavaaleissa 2012 äänestyspaikkoja varsinaisena vaalipäivänä oli viisi. Nyt Pukkilan, Lakkalan ja Kirkonkylän äänestysalueet ovat jäämässä pois.Äänestysalueiden vähentäminen kahteen on herättänyt keskustelua. Kunnanhallitus otti edellisessä kokouksessaan asiassa aikalisän ja jätti äänestysalueita koskevat päätökset pöydälle. Asia on uudelleen vireillä ensi maanantain kokouksessa. — Asiasta on käyty keskusteluja eduskuntavaaleista lähtien. Yhtenä vaihtoehtona on harkittu myös vaalipaikkoja kiertävän äänestysauton käyttöä, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi (sd.) kertoo.Ennakkoäänestys on tarkoitus järjestää kaikkina ennakkoäänestyspäivinä pääkirjastossa Taavetissa ja Jurvalan Toukolassa. Yhtenä päivänä ennakkoäänestys järjestetään myös Kirkonkylän ja Kannuskosken entisillä kouluilla ja Munteen Koivurannassa. Laitosäänestys järjestetään Vallikodissa, Kannuskodissa ja Oljamikodissa.— Myös kotiäänestystä voi pyytää. Se ei edellytä sitä, että äänioikeutettu on hyvin sairas, Kärmeniemi muistuttaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/04/Luum%C3%A4ell%C3%A4%20on%20jatkossa%20vain%20kaksi%20%C3%A4%C3%A4nestysaluetta/2017121740683/4