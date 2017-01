Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuolimon vesihiihtäjät ja Etelä-Saimaan kuorma-autoilijain naiset yhä vaarassa kadota, jos jatkosta ei ilmoiteta pian – katso lista 800 yhdistyksestä Liki 800 eteläkarjalaista yhdistystä uhkaa poistaminen yhdistysrekisteristä. Poistettavien yhdistysten listalle ovat päätyneet yhdistykset, joilta ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Yhdistysrekisteriä ylläpitävät Patentti- ja rekisterhihallitus odottaa yhdistyksen jatkamisesta ilmoitusta 12. tammikuuta mennessä. Jos ilmoitusta yhdistykseltä ei tule, poistaa PRH toimintansa lopettaneita yhdistyksiä rekisteristä tammikuun aikana. Kaikkiaan Suomessa vaarassa kadota on 40 000 yhdistystä. PRH julkaisi listan poistouhan alla olevista yhdistyksistä elokuussa. Tuon jälkeen noin 3 000 yhdistystä on ilmoittanut toiminnan jatkamisesta. Etelä-Karjalassa ilmoituksia on tullut jonkin verran, sillä elokuussa lakkautettavien listalla oli vielä yli 800 yhdistystä. Ilmoitus jatkamisesta tulee tehdä kirjallisesti. Ohjeet löytyvät PRH:n verkkosivuilta. Imatra Katso alta päivitetty lista eteläkarjalaisista yhdistyksistä, jotka uhkaavat kadota tammikuussa. Katso alta päivitetty lista eteläkarjalaisista yhdistyksistä, jotka uhkaavat kadota tammikuussa. Elokuvakerho Kirppu ry Enson Imatran Metsätoimihenkilöt ry ENSON VIRKAILIJAKERHO R.Y. Etelä-Karjalan erityiskasvatus r.y. Etelä-Karjalan luokanopettajat ry Etelä-Saimaan Liikenneopettajat r.y. Extrovert Rave Club ry Gunnarit r.y. HONKAPIRTIN KERHO R.Y. Imatra Speed - Team ry IMATRAN AY-KLUBI R.Y. IMATRAN BRIDGE-KERHO R.Y. Imatran Demarinuoret ry IMATRAN DEMOKRAATTISET NAISET R.Y. IMATRAN ELINTARVIKEALOJEN AMMATTIOSASTO R.Y. Imatran Gym ry Imatran Harmonikkayhdistys r.y. Imatran Iltaopiskelijat r.y. Imatran Kameraseura r.y. IMATRAN KARJALASEURA R.Y. IMATRAN KAUPPATEKNIKOT R.Y. Imatran Kauppiasyhdistys r.y. Imatran kaupungin toimisto- ja tekninen henkilökunta KTV ry Imatran Kaupunginteatterin Henkilökuntayhdistys ry IMATRAN KORJAAMOTYÖNTEKIJÄT R.Y. Imatran kuluttajayhdistys ry IMATRAN KUMIKORJAAJAIN AMMATTIOSASTO R.Y. IMATRAN KUMIKORJAAJAT R.Y. IMATRAN KUOHU-67 R.Y. IMATRAN LABORANTTIYHDISTYS R.Y. Imatran Latu r.y. IMATRAN LEHDENJAKAJAT R.Y. Imatran Liikeväki r.y. IMATRAN LUISTELIJAT R.Y. IMATRAN LUOLAKOIRAKERHO R.Y. IMATRAN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAT R.Y. Imatran Musiikkiyhdistys IMU ry KUULUTUS - KUNGÖRELSE 248 (890) Imatran Nuorisoteatteriyhdistys ii r.y. IMATRAN OPISKELEVAT SOSIALISTIT r.y. IMATRAN OPPIKOULUNOPETTAJAT R.Y. IMATRAN ORKESTERIYHDISTYS R.Y. Imatran Pienteollisuusyhdistys r.y. IMATRAN PUHELINMIEHET R.Y. IMATRAN PURSISEURA R.Y. IMATRAN PUTKIALAN TYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO R.Y. Imatran Pöytäjääkiekkoklubi ry Imatran Raittiit Porvarit r.y. IMATRAN RAKENNUSALAN KANSANDEMOKRAATIT R.Y. IMATRAN RAUTATIELÄISET R.Y. IMATRAN RAUTATIELÄISTEN KALAMIEHET R.Y. IMATRAN RAUTATIELÄISTEN RAITTIUSYHDISTYS R.Y. IMATRAN RAUTATIELÄISTEN SEKAKUORO R.Y. IMATRAN RETKEILIJÄT R.Y. Imatran Seudun Kuurot ry Imatran Seudun Liike- ja Virkanaiset r.y. IMATRAN SEUDUN NUORLIBERAALIT R.Y. Imatran Shukokai r.y. IMATRAN SOS.-DEM. NAISYHDISTYS R.Y. IMATRAN SOSIALIDEMOKRAATTISET TYÖLÄISNUORET R.Y. Imatran Sulka -87 r.y. Imatran Suomi-Amerikka Yhdistys r.y. Imatran Teatterin Kannatusyhdistys r.y. IMATRAN TEKNIKKOKERHO R.Y. IMATRAN URHEILUN JA ULKOILUN TUKI R.Y. Imatran Uudet Naiset r.y. IMATRAN VETURIMIESTEN NAISET R.Y. IMATRAN VETURIMIESTEN NAISTEN OMPELUSEURA R.Y. IMATRAN YHTEISLYSEON URHEILUSEURA PAUHU R.Y. Imatran YK-yhdistys r.y. IMATRAN YLEINEN TOIMIHENKILÖYHDISTYS R.Y. IMATRA-VIIKKO R.Y. IMMOLAN RAJAVARTIJAIN NAISET R.Y. ITÄ-SIITOLAN DEMOKRAATTINEN YHDISTYS R.Y. ITÄ-SIITOLAN DEMOKRATIAN PIONEERIT R.Y. JAKOLAN PIRTEÄT NAISET R.Y. Jellonat ry JYMÄKKÄ R.Y. KAAKKOIS-SUOMEN KAUPPIAAT R.Y. Kaakkois-Suomen Numismaattinen Kerho r.y. Kalakerho TAIMENEN TALTUTTAJAT r.y. KANTA-KORVEN SEURA R.Y. Karelia Nova ry Kaukopään Demokraattiset Naiset r.y. KAUKOPÄÄN KARTONKI-JA SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT R.Y. KAUKOPÄÄN KORJAAMO-JA VOIMALAITOSTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO R.Y. Keilaseura KoKa r.y. Keilaseura Metress r.y. Keilaseura ROY-team r.y. Koskenportin Yrittäjät ry LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN IMATRAN OSASTO R.Y. Linnalan peruskoulun vanhempainyhdistys ry LINNANKOSKEN DEMOKRAATTINEN NAISET R.Y. LINNANKOSKEN LIEKKI R.Y. LINNANSUON SIRKAT R.Y. MAASEUDUN AUTOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRILIITTO R.Y. Maataloustuottajain Imatran Yhdistys MTK - Imatra ry Morrison Darts Club ry NUORISOYHDISTYS LEPPÄKERTTU R.Y. Pajomeka-76 r.y. Perestroika ry PlayStars ry Postiliiton Imatran Automiehet ry Power Twisters Imatra ry Rajapallo r.y. Rajapatsaan Pioneerit ry Raja-Salamat r.y. SIENIMÄEN ASUKASYHDISTYS R.Y. Siivoojaliitto r.y:n Imatran ammattiosasto nro 10 ry SNDL:n Etelä-Saimaan Piirijärjestö r.y. SNK:n Imatran aluejärjestö r.y. Suomen Eläkeläisten Puolueen Imatran paikallisosasto r.y. Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Imatran Aluejärjestö r.y. Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Imatran Kunnallisjärjestö r.y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON IMATRAN YHDISTYS R.Y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON KANKAANPÄÄN YHDISTYS R.Y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON RAJAPATSAAN YHDISTYS R.Y. Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Tainionkosken Yhdistys r.y. Suomen Kommunistisen Puolueen Imatran kaupungin ja ympäristön osasto r.y. Suomen Kommunistisen Puolueen Kaukopään osasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN LINNANKOSKEN OSASTO R.Y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN VUOKSENNISKAN POHJOINEN OSASTO R.Y. SUOMEN KRISTILLISEN LIITON IMATRAN SEUDUN NUORET R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN IMATRANKOSKEN PUOLUEOSASTO R.Y. KUULUTUS - KUNGÖRELSE 250 (890) SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN RAJAPAATSAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN TAINIONKOSKEN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN VUOKSENNISKAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN SAIRAANHOITAJALIITON SAIMAAN PIIRIYHDISTYKSEN VUOKSEN SEUDUN SAIRAANHOITAJIEN AMMATTIOSASTO R.Y. Suomi-DDR-seuran Imatran osasto r.y. SUOMI-NEUVOSTOLIITTO-SEURAN SVETOGORSKIN RAKENTAJAIN OSASTO R.Y. SUOMI-NEUVOSTOLIITTO-SEURAN VUOKSENLAAKSON OSASTO R.Y. Säteet r.y. TAINIONKOSKEN ASUKASYHDISTYS R.Y. Tainionkosken Demokraattiset Naiset r.y. TAINIONKOSKEN DEMOKRATIAN PIONEERIT R.Y. TAINIONKOSKEN KISA R.Y. TAINIONKOSKEN PAPERI-JA SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT R.Y. TAINIONKOSKEN SÄHKÖ-JA METALLITYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO R.Y. TAINIONKOSKEN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y. Tazi Team r.y. Team Moto Imatra ry TEPPANALAN SOS.-DEM. NAISYHDISTYS R.Y. The Wuoksi Fishing Club ry TWENTY CLUB ry TVK:n Imatran seudun aluejärjestö r.y. TYÖVÄEN URHEILUSEUROJEN KESKUSLIITTO R.Y:N SAIMAAN PIIRI R.Y. VR Eläkeläisten Liiton Imatran osasto r.y. VUOKSEN ASUNTOSÄÄSTÄJÄT R.Y. Vuoksen Hiihtoseura r.y. VUOKSEN PARTIOVEIKKOJEN KANNATUSYHDISTYS R.Y. Vuoksen Partioveikot ry Vuoksen sairaanhoitajat r.y. Vuoksen Vasamat r.y. VUOKSENLAAKSON LOMA JA VIRKISTYS R.Y. VUOKSENNISKAN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. Vuoksenniskan Kirkkokuoro r.y. VUOKSENNISKAN KORJAAMOTYÖNTEKIJÄT R.Y. VUOKSENNISKAN SOS.-DEM. TYÖLÄIS NUORISO-OSASTO R.Y. Vuoksenniskan Urheilijain Naisvoimistelijat r.y. Vuoksenrannan Keilaajat r.y. YLÄ-JÄÄSKEN TARKASTUSYHDISTYS R.Y. Young Power ry Lappeenranta AMMATTIAUTOILIJAIN UNIONIN SAIMAAN SEUDUN YHDISTYS R.Y. A-ski team r.y. ASUTUS-JA MAATILATALOUSLIITON KARJALAN PIIRI R.Y. ASUTUSLIITON LAPPEEN YHDISTYS R.Y. Carelia Fitness r.y. CHYMOS OY:N HENKILÖKUNNAN KERHO R.Y. DEMOKRAATTINEN KULTTUURIYHDISTYS VASAMA R.Y. ELOKUVAKERHO ELO-SAIMAA R.Y. Etelä-Karjalan Elatusvelvolliset r.y. Etelä-Karjalan Ilmailijat ry Etelä-Karjalan Kioskikauppiaat ry Etelä-Karjalan Nuorisotyöntekijät - VITJA r.y. Etelä-Karjalan nuorten tuki ry Etelä-Karjalan Osakesäästäjät r.y. Etelä-Karjalan Pankkitoimihenkilöt r.y. ETELÄ-KARJALAN PARTIOPOIKAPIIRI R.Y. ETELÄ-KARJALAN PARTIOTYTTÖPIIRI R.Y. ETELÄ-KARJALAN RYHMÄTYÖ R.Y. ETELÄ-KARJALAN SOS.-DEM. NUORISOPIIRI R.Y. ETELÄ-KARJALAN TERVEYSLIITTO R.Y. ETELÄ-KARJALAN YHTYNEET MIESKUOROT R.Y. Etelä-Karjalan Yksityistoimialojen Rakennusmestariyhdistys r.y. Etelä-Saimaan kuorma-autoilijain naiset r.y. Etelä-Saimaan Leipomoliikkeenharjoittajain Yhdistys r.y. ETELÄ-SAIMAAN NUORTEN PUOLESTA R.Y. Etelä-Saimaan tennis-team r.y. ETELÄ-SAIMAAN VARAOSAMIEHET R.Y. Eturivi r.y. Evankeliumilähetys ry Every Tennis Lappeenranta ry F.C.Camp r.y. Football Club Wilma r.y. G.R.O.S.S. ry HAAPAJÄRVEN NUORISOSEURA TAISTO R.Y. Haarikka Team ry HAKALIN DEMOKRAATTISET NAISET R.Y. HAKALIN KANSAN DEMOKRAATTINEN YHDISTYS R.Y. Hoi Jeon Moo Sool LPR ry HOTELLI- JA RAVINTOLAHENKILÖKUNNAN LIITTO R.Y:N LAPPEENRANNAN VAHTIMESTARIOSASTO N:O 69 R.Y. HUHTINIEMEN NUORET PIONEERIT R.Y. KUULUTUS - KUNGÖRELSE 470 (890) HUJAKKALAN NÄYTELMÄKERHO R.Y. Husaarin Tikka ry IHAKSELAN METSÄSTÄJÄT R.Y. Ilouutiset ry Ison tekojääradan kannatusyhdistys r.y. Jalokivisepät r.y. Joutseno United r.y. Joutsenon 4H-yhdistys r.y. JOUTSENON AMPUJAT R.Y. Joutsenon Custom Club r.y. Joutsenon Demokraattiset Naiset r.y. Joutsenon Demokratian Pioneerit r.y. Joutsenon Erotuomarikerho JOUTSENON ETELÄINEN TARKASTUSYHDISTYS R.Y. Joutsenon Kansalaisopiston Opistolaisyhdistys r.y. JOUTSENON KANSANTALOYHDISTYS R.Y. JOUTSENON KESKUKSEN TARKASTUSYHDISTYS R.Y. JOUTSENON KIRKONKYLÄN NUORISOSEURA R.Y. Joutsenon Latu r.y. Joutsenon Laulumiehet r.y. JOUTSENON LÄHETYSYHDISTYS R.Y. JOUTSENON MAASEUTUTYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y. Joutsenon Metsästäjät r.y. Joutsenon Motocross Team 79 r.y. JOUTSENON MUSIIKINYSTÄVÄT R.Y. Joutsenon Opiston Ystävät ry Joutsenon Pelimannit r.y. JOUTSENON RAITTIUSYHDISTYS R.Y. Joutsenon Rytmimusiikin Ystävät r.y. Joutsenon Soittokunta r.y. Joutsenon Sos.-dem. Nuoriso-osasto r.y. Joutsenon Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y. JOUTSENON SOSIALIDEMOKRAATTISET NAISET R.Y. JOUTSENON SOSIALISTISET NUORET R.Y. Joutsenon Tennisseura r.y. Joutsenon Voima Club ry JOUTSENON YRITYS R.Y. Joutsenrannan sairaalahenkilökunta KTV r.y. JÄNGYNRANNAN NUORISOSEURA R.Y. JÄRJESTÖTALON DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. Jääpalloseura Pallo-79 ry KAAKKOISRAJAN RESERVIUPSEERIKERHO R.Y. KAAKKOIS-SUOMEN ELEKTRONIIKKASEURA R.Y. KUULUTUS - KUNGÖRELSE 471 (890) Kaakkois-Suomen Toimistoyhdistys r.y. Kaakkois-Suomen Valokuvaajat r.y. KAAKON PIENAJOKOIRAYHDISTYS R.Y. KAAKONKULMA-KERHO R.Y. KANAVAN ERÄ R.Y. KANSAN RAITTIUSLIITON ETELÄ-SAIMAAN PIIRI R.Y. Kansan Sivistystyön Liiton Lappeenrannan Opintojärjestö r.y. Karjalan Gulaus ry KARJALAN HARMONIKKAYHDISTYS R.Y. KARJALAN MAASEUDUN TUKI R.Y. KARJALAN TYKISTÖRYKMENTIN PERINNEYHDISTYS R.Y. Kaukas-Kymi Kymmene Kansainvälisten Projektien Peruskoulun Kannatusyhdistys r.y. Kauppiasyhdistys Tuki r.y. Kehittyvän Lappeenrannan kunnallisjärjestö r.y. Keilailuseura Nuija r.y. Keilakerho Freemasters r.y. KEMPPILÄN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA R.Y. KESKI-LAURITSALAN DEMOKRAATTISET NAISET R.Y. Keskustan Haukilahden paikallisosasto ry Keskustan Konnun paikallisosasto ry Keskustan Korkia-Ahon paikallisosasto ry Keskustan Korven ja Aholan paikallisosasto ry Keskustan Koulutuspoliittisen Liiton Karjalan Alueyhdistys r.y. Keskustan Leppälän paikallisosasto ry Keskustan Partalan paikallisosasto ry Keskustan Suokumaan-Lipiälän paikallisosasto ry Keskustanaisten Joutsenon osasto ry Keskustanaisten Pätilän osasto ry KESKUSTAPUOLUEEN JOUTSENON PAIKALLISOSASTO R.Y. KESKUSTAPUOLUEEN KÄHÄRILÄN-LYYTIKKÄLÄN PAIKALLISOSASTO R.Y. KESKUSTAPUOLUEEN MYRÄN PAIKALLISOSASTO R.Y. KESKUSTAPUOLUEEN NEVALA-RAVATTILAN NAISOSASTO R.Y. KESKUSTAPUOLUEEN RAIPON SEUDUN PAIKALLISOSASTO R.Y. KESKUSTAPUOLUEEN RIKKILÄN PAIKALLISOSASTO R.Y. KESKUSTAPUOLUEEN VAINIKKALAN PAIKALLISOSASTO R.Y. Kesäniemi-Yhdistys r.y. KOFF-TEAM ry Konnunsuon Nuorisoseura ry KONNUNSUO-SEURA R.Y. KORVEN PALLO POJAT R.Y. KRIM-LAPPEENRANTA R.Y. Kulttuuriseura Pro Arte ry Kuurojen Sisu ry KUULUTUS - KUNGÖRELSE 472 (890) KUUSELAN MIKROAUTOKERHO R.Y. KUUSIMÄEN-KOURULANKAUPUNGINOSAYHDISTYS R.Y. KYMEN LÄÄNIN HOTELLI- JA RAVINTOLAYHDISTYS R.Y. KYMEN LÄÄNIN PERUSTUSLAILLISET R.Y. Kymen-Vuoksen 4H-toimihenkilöt ry Kymmene Oy:n Metsätoimihenkilöt ry Lamposaaren Puutyöväen ammattiosasto r.y. LAPPEEN HAAPAJÄRVEN PIENVILJELIJÄIN OSASTO R.Y. LAPPEEN KUNNANTYÖNTEKIJÄT JA VIRANHALTIJAT R.Y. LAPPEEN NAISET R.Y. LAPPEEN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. LAPPEEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y. LAPPEEN URHEILIJAT R.Y. Lappeen-Nuijamaan kokoomus ry Lappeenrannan Aikapojat ry Lappeenrannan Atleettiklubi r.y. LAPPEENRANNAN AUTOILUSEURA R.Y. LAPPEENRANNAN DEMOKRAATTISET NAISET R.Y. LAPPEENRANNAN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. LAPPEENRANNAN DEMOKRATIAN PIONEERIT R.Y. Lappeenrannan Goryu itsepuolustus- ja Taistelutaito ry LAPPEENRANNAN HOTELLI-JA RAVINTOLA-ALAN TYÖNTEKIJÄT R.Y. LAPPEENRANNAN INSINÖÖRIOPPILAAT R.Y. LAPPEENRANNAN JA YMPÄRISTÖN KIINTEISTÖJEN TUKI R.Y. LAPPEENRANNAN JÄRJESTÖTALON PIONEERIT R.Y. Lappeenrannan Kanteleyhdistys r.y. Lappeenrannan Karjalaiset Nuoret r.y. Lappeenrannan Kauppateknikot r.y. LAPPEENRANNAN KAUPUNKIOPETTAJAT R.Y. LAPPEENRANNAN KIINTEISTÖISÄNNÖITSIJÄT R.Y. LAPPEENRANNAN KOIRA-KERHO R.Y. LAPPEENRANNAN KORIPALLOILIJAT R.Y. LAPPEENRANNAN LIHA-ALOJEN AMMATTIOSASTO R.Y. Lappeenrannan Liikeväki r.y. Lappeenrannan Luistinseura r.y. LAPPEENRANNAN LYSEON SENIORIYHDISTYS R.Y. Lappeenrannan länsialueen Sosialidemokraattinen yhdistys r.y. LAPPEENRANNAN MAALARIMESTARIYHDISTYS R.Y. Lappeenrannan Markkinointialan Opiskelijat r.y. LAPPEENRANNAN METALLIDEMOKRAATIT R.Y. Lappeenrannan minit r.y. LAPPEENRANNAN MUSIIKIN TUKI R.Y. Lappeenrannan Mäkiseura r.y. KUULUTUS - KUNGÖRELSE 473 (890) Lappeenrannan Nahkatyöväen ammattiosasto r.y. Lappeenrannan Nuorisoteatteri yhdistys ry Lappeenrannan Nuorisotyöntekijät ry LAPPEENRANNAN NUORLIBERAALIT R.Y. LAPPEENRANNAN NUORTEN NAISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS R.Y. LAPPEENRANNAN NYRKKEILIJÄT R.Y. LAPPEENRANNAN OPETTAJAYHDISTYS R.Y. LAPPEENRANNAN OPISKELEVAT SOSIALISTIT R.Y. LAPPEENRANNAN OPPIKOULUNOPETTAJAT R.Y. LAPPEENRANNAN PALLON POJAT R.Y. Lappeenrannan Partiolaiset r.y. LAPPEENRANNAN PARTIOTUKI R.Y. LAPPEENRANNAN PARTURI-JA KAMPAAMOTYÖNTEKIJÄT R.Y. LAPPEENRANNAN PERUSTUSLAILLISET R.Y. LAPPEENRANNAN PESU-JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄT R.Y. LAPPEENRANNAN PUUALAN KANSANDEMOKRAATIT R.Y. Lappeenrannan radiolennättäjät ry LAPPEENRANNAN RAITTIIT PORVARIT R.Y. Lappeenrannan Ratagolfkerho LRGK r.y. Lappeenrannan rauhanpuolustajat r.y. Lappeenrannan Rautatieläisten Raittiusyhdistys r.y. LAPPEENRANNAN RESERVIALIUPSEERIKERHO R.Y. LAPPEENRANNAN RETKEILIJÄT R.Y. LAPPEENRANNAN SADANKOMITEAYHDISTYS R.Y. Lappeenrannan SAILA r.y. Lappeenrannan saskiat ry LAPPEENRANNAN SEUDUN KIOSKIKAUPPIAAT R.Y. Lappeenrannan Seudun Koneteknikot r.y. LAPPEENRANNAN SEUDUN PUTKIALAN TYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y. Lappeenrannan Seudun Ratsastajat r.y. Lappeenrannan seurakunnan Lapsi- ja Nuorisokuoro Lauluvarpuset ry LAPPEENRANNAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN NAISYHDISTYS R.Y. LAPPEENRANNAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN OPISKELIJAYHDISTYS R.Y. LAPPEENRANNAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN YHDISTYS R.Y. Lappeenrannan Suomi-Puola -yhdistys r.y. LAPPEENRANNAN SÄHKÖTYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y. Lappeenrannan teatterityöntekijäin ammattiosasto r.y. Lappeenrannan Teekkarien Radiokerho r.y. Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun assistenttien ja tutkijain yhdistys - LaTKA ry LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KOULUN OPPILASYHDISTYS R.Y. Lappeenrannan teknillisen opiston kilta r.y. LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN ASUNTOTUKI ETAPPI R.Y. Lappeenrannan Terveydenhuoltoalan Opiskelijayhdistys ry LAPPEENRANNAN TOIMEN NAISET R.Y. Lappeenrannan Urheilutalon ampumaradan ylläpitoyhdistys ry LAPPEENRANNAN VAATETUSKORJAAMON OSASTO VATY R.Y. Lappeenrannan valmistuvat rakennusinsinöörit r.y. LAPPEENRANNAN VETURIMIESTEN NAISTEN OMPELUSEURA R.Y. LAPPEENRANNAN VUOKRA-AUTOILIJAT R.Y. Lappeenrannan-Lappeen Hevosystäväinseura t.y. Lappeenranta Darts Club ry Lasketteluyhdistys SnowShow r.y. Lasten Keskuksen Karjalan alueyhdistys r.y. Lasten Luontopolku ry LAURITSALAN AMMATTIAUTOILIJAIN NAISET R.Y. LAURITSALAN AMMATTIAUTOILIJAT R.Y. Lauritsalan Demokraattiset Naiset r.y. LAURITSALAN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. Lauritsalan Demokratian Pioneerit r.y. LAURITSALAN ILTAOPISKELIJAT R.Y. LAURITSALAN JÄRJESTÖTALOYHDISTYS R.Y. Lauritsalan Kokoomus r.y. Lauritsalan Kristillinen Työväen Yhdistys r.y. Lauritsalan Kuntoilijat r.y. LAURITSALAN METSÄSTYS-JA AMPUMASEURA R.Y. LAURITSALAN OPETTAJAYHDISTYS R.Y. LAURITSALAN PAPERITYÖNTEKIJÄT R.Y. Lauritsalan ratagolfkerho ry LAURITSALAN SOS.-DEM. NAISYHDISTYS R.Y. LAURITSALAN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. Lauritsalan Työväen Palloilijoiden Tuki r.y. LAURITSALAN YHTEISKOULUN SENIORIT R.Y. LAURITSALN TEKSTIILITYÖNTEKIJÄT R.Y. LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN JOUTSENON OSASTO R.Y. LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN LAURITSALAN OSASTO R.Y. LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN NAISET R.Y:N KYMENPIIRI R.Y. LIBERAALISEN NUORISOLIITON KYMEN PIIRI R.Y. Lokki-teatteriyhdistys r.y. Louhinta- ja Maarakennusteknikot ry Länsi-Lappeenrannan Kokoomus r.y. MAASEUDUN NUORTEN LIITON RAIPON OSASTO R.Y. Maaseudun Raittiusliiton Karjalan piiri r.y. Maaseudun Raittiusliiton Lappeenrannan paikallisosasto r.y. Maaseudun Sivistysliiton Joutsenon opinto- ja kulttuuriyhdistys r.y. Maataloustuottajain Nuijamaan Yhdistys MTK - Nuijamaa ry METSÄALAN TEKNISET ETELÄ-SAIMAA R.Y. Metsäalan Toimihenkilöt Etelä-Karjala ry METSÄALAN TYÖNJOHTAJAT LAPPEENRANTA R.Y. METSÄSTYSYHDISTYS KORVENKÄVIJÄT R.Y. Mustola-Heimosilta Asukasyhdistys ry MUSTOLAN PIONEERIT R.Y. MUUKON NUORISOSEURA R.Y. NUIJAMAAN 4H-YHDISTYS R.Y. Nuijamaan Ammattiautoilijat r.y. Nuijamaan Nuija r.y. Nuijamaan Nuorisoseura r.y. NUIJAMAAN RESERVINALIUPSEERIT R.Y. NUIJAMAAN TYÖVÄENYHDISTYS R.Y. Nuorisoyhdistys Salama r.y. NUOTIOTYTÖT R.Y. OPETTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN ETELÄ-KARJALAN PIIRI R.Y. PAHLOISTEN JA LÄHIKYLIEN NUORISOSEURA R.Y. PARKKARILAN DEMOKRATIAN PIONEERIT R.Y. PARKKARILAN SOS.-DEM. NUORISO-OSASTO R.Y. Parla r.y. PELKOLAN JA LÄHIKYLIEN NUORISOSEURA R.Y. PELLISENRANNAN NUORISOSEURA R.Y. PIHKA R.Y. Pilot Gym ry PINGIS -69 R.Y. PKLV TENNIS R.Y. Pontuksen pienkiinteistöyhdistys r.y. PULPIN ERÄMIEHET R.Y. Pulpin Kalamiehet r.y. PULPIN PURSISEURA R.Y. PULPIN TENNISSEURA R.Y. RADIOLIIKKEIDEN LIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIYHDISTYS R.Y. Raittarit 88 r.y. RAITTIUSYHDISTYS VALTA R.Y. RAJASEUDUN RATSASTAJAT R.Y. Rapattilan ja Juvakkalan Vapaaehtoinen Palokunta r.y. RAPATTILAN NUORISOSEURA R.Y. RAUHAN URHEILIJAT R.Y. Rengas Pallo r.y. RIKKIHAPPOTEHTAAN TYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y. RIKKILÄN NUORISOSEURA R.Y. Round Table 10 Lappeenranta ry RUTOLAN RIISTAMIEHET R.Y. RUTOLAN TYÖVÄEN VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA YRITYS R.Y. RYHMÄ Z-62 R.Y. Saimaan Kaks' Seiska r.y. Saimaan kanavan Pallo r.y. Saimaan kanavien ammattiosasto VAL ry SAIMAAN KOTINEUVONTAYHDISTYS R.Y. Saimaan MBD-yhdistys r.y. SAIMAAN MIESLAULAJAT R.Y. Saimaan Sosialidemokraattinen Raittiuspiirijärjestö r.y. Saimaan Tennis-88 r.y. SAIMAAN YHTEISLYSEON URHEILUKERHO -71, SUK -71 R.Y. Seesami ry SKDL:n Pontuksen Yhdistys r.y. SNK:N LAPPEENRANNAN ALUEJÄRJESTÖ R.Y. SOS.DEM. NAISLIITON KYMEN PIIRI R.Y. SOSIALIDEMOKRAATTISEN LIITON LAPPEENRANNAN KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y. Sporttiklubi Huhtiniemen Hurjat r.y. Sukuna ry SUOMEN AMMATTIJÄRJESTÖN LAPPEENRANNAN-LAURITSALAN PAIKALLISJÄRJESTÖ R.Y. SUOMEN DEMOKRAATTISEN NUORISOLIITON ETELÄ-SAIMAAN PIIRIJÄRJESTÖ R.Y. SUOMEN DEMOKRATIAN PIONEERIEN LIITON - FINLANDS DEMOKRATISKA PIONJÄRERS FÖRBUND R.Y:N ETELÄ-SAIMAAN PIIRIJÄRJESTÖ R.Y. SUOMEN DEMOKRATIAN PIONEERIEN LIITON LAPPEENRANNAN ALUEJÄRJESTÖ R.Y. Suomen Hitsausinsinöörit SuHit ry SUOMEN JALKINELIIKKEENHARJOITTAJAIN LIITTO R.Y:N ETELÄ-SAIMAAN OSASTO R.Y. Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Honkalahden Työväenyhdistys r.y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON HYTIN TYÖVÄENYHDISTYS R.Y. Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Kaakkois-Suomen Piirijärjestö r.y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON LAMPOVAARAN YHDISTYS R.Y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON LAPPEENRANNAN KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON LAPPEENRANNAN LÄNTINEN YHDISTYS R.Y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON LAPPEENRANNAN YHDISTYS R.Y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON TIRILÄN YHDISTYS R.Y. SUOMEN KANSAN PUOLUEEN LAPPEENRANNAN PAIKALLISOSASTO R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN KYMEN PIIRIJÄRJESTÖ R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN LAPPEENRANNAN NUORISOYHDISTYS R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN LAPPEENRANNAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN AHOLAN OSASTO R.Y. Suomen Kommunistisen Puolueen Hackmanin työpaikkaosasto r.y. Suomen Kommunistisen Puolueen Hakalin osasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN HARTIKKALAN OSASTO R.Y. Suomen Kommunistisen Puolueen Joutsenon osasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN KAUKAAN OSASTO R.Y. Suomen Kommunistisen Puolueen Kesämäen osasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN KOURULAN OSASTO R.Y. Suomen Kommunistisen Puolueen Lauritsalan osasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN MATTILAN OSASTO R.Y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN SAIMAANRANNAN OSASTO R.Y. Suomen Kommunistisen Puolueen Sammonlahden osasto r.y. Suomen Kommunistisen Puolueen Tirilän osasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN VOISALMENSAAREN OSASTO R.Y. SUOMEN KRISTILLISEN LIITON LAPPEENRANNAN NUORET R.Y. Suomen Maaseudun Puolueen Lappeenrannan ensimmäinen puolueosasto r.y. Suomen Maaseudun Puolueen Lappeenrannan Esikaupunkien Puolueosasto r.y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN LAPPEENRANNAN ETELÄINEN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN LAPPEENRANNAN KASUKKALAN SEUDUN PUOLUEOSASTO R.Y. Suomen Maaseudun Puolueen Lappeenrannan Naisten puolueosasto r.y. Suomen Maaseudun Puolueen Lappeenrannan nuoret r.y. Suomen Maaseudun Puolueen Lappeenrannan toinen puolueosasto r.y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN LAURITSALAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN NUIJAMAAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN TANIN JA YMPÄRISTÖN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN YLÄMAAN PUOLUEOSASTO R.Y. Suomen Palloliiton Saimaan piiri r.y. SUOMEN SAIRAANHOITAJALIITON SAIMAAN PIIRIYHDISTYKSEN LAPPEENRANNAN JA YMPÄRISTÖN TERVEYDENHUOLTOALAN SAIRAANHOITAJIEN AMMATTIOSASTO R.Y. SUOMEN SOSIALISTISEN OPISKELIJALIITON KYMEN PIIRIJÄRJESTÖ R.Y. Suomen Terämestarit yhdistys r.y. Suomi-Dubai Seura - Finland-Dubai Society ry Suomi-Kuuba -seuran Lappeenrannan osasto r.y. Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Etelä-Karjalan aluejärjestö r.y. SUOMI-NEUVOSTOLIITTO-SEURAN LAURITSALAN OSASTO R.Y. Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Leningradin osasto r.y. SUUR-LAPPEENRANNAN AUTOHUOLTAJAT R.Y. Sähköinen ääni ry Teatteri Miksei ry Tehyn Etelä-Saimaan piiriyhdistys r.y. Terminus Tecnicus Club r.y. Tikeve ry Tikkakerho Heitto-Veikot r.y. Timon Rengas r.y. TUBERKULOOSI- JA KEUHKOVAMMAISTEN LIITON LAURITSALAN TUKI R.Y. Työläislasten Tuen Etelä-Saimaan Piirijärjestö r.y. Urheiluseura Sammonlahden Pojat ry UUS-LAVOLAN SOS.-DEM. TYÖVÄENYHDISTYS R.Y. UUS-LAVOLAN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. V.-JA U-SEURA SALON VEIKOT R.Y. Vammaisten Lomahuolto r.y. VEERA-MARTTAYHDISTYS R.Y. Willinmiehen koukku ry WILMASOUND R.Y. VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA KALKE R.Y. Voimistelu-ja Urheiluseura Lamposaaren Taimi r.y. VOISALMEN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. VOISALMEN DEMOKRATIAN PIONEERIT R.Y. VOISALMEN-KIVISALMEN ASUKASYHDISTYS R.Y. VUOKSENLAAKSON KAHVILARAVINTOLAYHDISTYS R.Y. VUOKSENLAAKSON KOTINEUVONTA YHDISTYS R.Y. YLÄMAAN KOKOOMUKSEN NAISET R.Y. Ylämaan maamiesseura r.y. YLÄMAAN MAASEUTUTYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y. YLÄMAAN TARKASTUSYHDISTYS R.Y. Ylämaan Vesaiset r.y. YTL:N LAPPEENRANNAN PAIKALLISJÄRJESTÖ R.Y. Lemi ASUTUSLIITON LEMIN YHDISTYS R.Y. JUVOLAN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA R.Y. KESKUSTAPUOLUEEN KOTAJÄRVEN PAIKALLISOSASTO R.Y. KUUKANNIEMEN PIENTALOYHDISTYS R.Y. Kuukanniemen Tennis r.y. LEMIN KAATUNEITTEIN OMAISET R.Y. LEMIN KARJALAISET R.Y. Lemin Kevyen Musiikin Yhdistys ry LEMIN KOKOOMUKSEN NAISET R.Y. LEMIN PUOLUEETON KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y. Lemin Raittiusyhdistys r.y. Lemin Roosat ry LEMIN VESAISET R.Y. Pelastakaa Lapset Lemin osasto r.y. RAITTIUSYHDISTYS AAMUNKOITTO III R.Y. Rakokiven Tennis r.y. Suomen Kristillisen Liiton Lemin paikallisosasto r.y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN LEMIN NUORISO-OSASTO R.Y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN PÖLLÖLÄN SEUDUN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN TORVENNIEMEN SEUDUN PUOLUEOSASTO R.Y. Luumäki ASUTUSLIITON LUUMÄEN YHDISTYS R.Y. KAITJÄRVEN NUORISOSEURA R.Y. Kannuskosken ympäristön pienviljelijäyhdistys r.y. Keskustan Hirvikallion paikallisosasto ry Keskustan Luumäen Itäinen paikallisosasto ry Kymen Saksanmetsästysterrierit ry LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN LUUMÄEN OSASTO R.Y. Luumäen eläinsuojeluyhdistys ry Luumäen Elävän Musiikin yhdistys r.y. LUUMÄEN ERÄNKÄVIJÄT R.Y. Luumäen Jääurheiluntuki ry Luumäen Kaatuneitten Omaiset ry Luumäen Keskustanaiset r.y. Luumäen Kokoomuksen Naiset r.y. LUUMÄEN KOKOOMUKSEN NUORET R.Y. Luumäen Kuntoilijat ry Luumäen Maamiesseura ry LUUMÄEN MIESLAULAJAT R.Y. LUUMÄEN PERUSTUSLAILLISET R.Y. LUUMÄEN PUUNJALOSTAJAT R.Y. LUUMÄEN RAITTIUSSEURA R.Y. Luumäen Ratsastajat ry Luumäen Rintamamiesveteraanit r.y. Luumäen Seurakuntakuoro r.y. Luumäen Shukokai r.y. LUUMÄEN SUURTARKKALUYHDISTYS R.Y. LUUMÄEN YKSITYISYRITTÄJÄT R.Y. Suomen Maaseudun Puolueen Luumäen Naisten puolueosasto r.y. Suomen Maaseudun Puolueen Taavetin puolueosasto r.y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN LUUMÄEN LÄNTINEN PUOLUEOSASTO R.Y. TAAVETIN LIIKETYÖNTEKIJÄT R.Y. TAAVETIN LUKION KANNATUSYHDISTYS R.Y. TAAVETIN NUORISOKLUBI R.Y. Parikkala Asutus- ja maatilatalousliiton Saari - Uukuniemi yhdistys ry Itäkarjalan inkeriseura ry KANNAKSEN NUORISOSEURA R.Y. Keskustan Melkoniemen paikallisosasto ry KOITSANLAHDEN PIENVILJELIJÄIN OSASTO R.Y. PARIKKALAN ALUEEN PALOPÄÄLLYSTÖKERHO R.Y. PARIKKALAN ASUNTOSÄÄSTÄJÄT R.Y. PARIKKALAN AUTOMIEHET R.Y. PARIKKALAN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. Parikkalan Demokratian Pioneerit r.y. PARIKKALAN KERHO R.Y. Parikkalan Kyykkä r.y. PARIKKALAN MOOTTORIKERHO R.Y. PARIKKALAN RAKENNUSALAN TYÖNTEKIJÄT R.Y. Parikkalan seudun mielenterveysyhdistys r.y. PARIKKALAN SHAKKIKERHO R.Y. PARIKKALAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y. PARIKKALAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN TOVERISEURA R.Y. PARIKKALAN YHTEISLYSEON OPETTAJAT R.Y. Partiolippukunta Saaren Kanava-Karhut r.y. SAAREN KUNNAN OPINTORAHASTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. SAAREN SARASTUS R.Y. SAAREN-UUKUNIEMEN OPETTAJAYHDISTYS R.Y. SAAREN-UUKUNIEMEN RESERVINALIUPSEERIT R.Y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON PARIKKALAN YHDISTYS R.Y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON SAAREN TYÖVÄEN JÄRJESTÖ R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN SAAREN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN PARIKKALAN OSASTO R.Y. Suomen Kommunistisen Puolueen Saaren osasto r.y. Suomen Maaseudun Puolueen Melkoniemenseudun nuoriso-osasto r.y. Suomen Maaseudun Puolueen Parikkalan puolueosasto r.y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN UUKUNIEMEN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN MAIRONIEMEN SEUDUN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN NIUKKALAN KYLÄN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN PERUSPOHJAN JA MELKONIEMEN SEUDUN PUOLUEOSASTO R.Y. SÄRKISALMEN VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA VIESTI R.Y. Tyrjän Nuorisoseura r.y. Uukuniemen - Saaren Kokoomus r.y. Uukuniemen Urheiluautoilijat ry Ystävän käsi ry Rautjärvi ASUTUS-JA MAATILATALOUSLIITON RAUTJÄRVEN YHDISTYS R.Y. ASUTUS-JA MAATILATALOUSLIITON SIMPELEEN YHDISTYS R.Y. Keskustan Miettilän paikallisosasto ry Keskustanaisten Rautjärven osasto ry Keskustanaisten Simpeleen osasto ry Metsästysseura Mesikämmen ry Pelastakaa Lapset Simpeleen osasto r.y. Rautjärven Demokraattinen yhdistys r.y. RAUTJÄRVEN DEMOKRATIAN PIONEERIT R.Y. RAUTJÄRVEN HEVOSTALOUSSEURA R.Y. Rautjärven kansalaisopiston opistolaisyhdistys r.y. Rautjärven Kristilliset Eläkeläiset r.y. RAUTJÄRVEN LENTOPALLOILIJAT R.Y. RAUTJÄRVEN RINTAMAMIESVETERAANIT R.Y. RAUTJÄRVEN RITVAT R.Y. RAUTJÄRVEN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. RAUTJÄRVEN SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON TYÖVÄENYHDISTYS R.Y. RAUTJÄRVEN TARKKAILUYHDISTYS R.Y. Rautjärven Tuki Kunnon Musiikille r.y. RAUTJÄRVEN VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA REHTI R.Y. Simpele-Badminton r.y. SIMPELEEN DEMOKRAATTISET NAISET R.Y. SIMPELEEN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. SIMPELEEN KAATUNEITTEN OMAISET R.Y. SIMPELEEN KRISTILLISEN TYÖVÄEN YHDISTYS R.Y. SIMPELEEN MOOTTORIKERHO R.Y. Simpeleen Pioneerit r.y. SIMPELEEN SHAKKIKERHO R.Y. SIMPELEEN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y. SiU-Futis Tuki ry Suomen Kansan Demokraattinen Liitto Simpeleen osasto r.y. Suomen Kommunistisen Puolueen Rautjärven keskustan ja ympäristön osasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN RAUTJÄRVEN OSASTO R.Y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN SIMPELEEN OSASTO R.Y. SUOMEN KRISTILLISEN LIITON SIMPELEEN-RAUTJÄRVEN PAIKALLISOSASTO R.Y. Suomen Maaseudun Puolueen Rautjärven puolueosasto r.y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN SIMPELEEN PUOLUEOSASTO R.Y. Ruokolahti AHJÄRVEN REFORMISTINEN NUORISOYHDISTYS R.Y. ELEKTROKEMIALLISEN TEHTAAN TYÖVÄESTÖN AMMATTIOSASTO R.Y. Keskustan Ruokolahden paikallisosasto ry Korsuorkesteri Tiltu ry MAASEUDUN NUORTEN LIITON SAVILAHDEN OSASTO R.Y. MANSAMÄEN KANSALLISSEURA R.Y. Ruokolahden Hiihdonopettajat ry RUOKOLAHDEN HÄRSKIÄNSAAREN MARTTAYHDISTYS R.Y. RUOKOLAHDEN KARJALAISET R.Y. Ruokolahden Luonnonsuojeluyhdistys r.y. RUOKOLAHDEN SÄHKÖ-PUHELIN-JA AUTOKORJAAMOTYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y. RUOKOLAHDEN VESAISET R.Y. SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON TORSAN OSASTO R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN AHJÄRVEN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN RUOKOLAHDEN KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN SYYSPOHJAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN VIRMUTJOEN PUOLUEOSASTO R.Y. Suomen Kommunistisen Puolueen Vuoksenniskan osasto r.y. Suomen Maaseudun Puolueen Rasilan puolueosasto r.y. Suomen Maaseudun Puolueen Ruokolahden kunnallisjärjestö r.y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN RUOKOLAHDEN POHJOISKULMAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN SYYSPOHJAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN VIRMUTJOEN JA YMPÄRISTÖN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN ERÄ-PELLINEN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN HAUKLAPIN SEUDUN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN KURROLAN-KALPIINVIITAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN POHJANLAHDEN-TORSANSALON SEUDUN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN PUUTALAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN TUOMALAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN ÄITSAAREN POHJOISPÄÄN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN POSTIMIESLIITON VUOKSENLAAKSON OSASTO R.Y. SUOMI-NEUVOSTOLIITTO-SEURAN TAINIONKOSKEN OSASTO R.Y. TAINIONKOSKEN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. KUULUTUS - KUNGÖRELSE 682 (890) VUOKSENNISKAN DEMOKRAATTISET NAISET R.Y. VUOKSENNISKAN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y. Äitsaaren maamiesseura r.y. ÄITSAAREN TARKASTUSYHDISTYS R.Y. Savitaipale ASUTUSLIITON SAVITAIPALEEN YHDISTYS R.Y. Heituinlahden koulun tietokonekerhon tuki ry Keskustapuolueen Rantalan paikallisosasto r.y. KESKUSTAPUOLUEEN VIIRUN PAIKALLISOSASTO R.Y. Kuntun Sukuseura ry Kuolimon Vesihiihtäjät r.y. Laarin Sukuseura ry LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN SAVITAIPALEEN OSASTO R.Y. Lounais-Saimaan Matkailuyhdistys r.y. Savikukko Darts Club ry Savitaipaleen Kansalaisopiston Opistolaiskunta r.y. SAVITAIPALEEN KIRKONSEUDUN TARKKAILUYHDISTYS R.Y. Savitaipaleen LA-yhdistys ry Savitaipaleen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry SAVITAIPALEEN RINTAMAMIESVETERAANIT R.Y. Savitaipaleen Samoilijat ry Savitaipaleen Urheiluautoilijat r.y. Savitaipaleen valokuvaseura r.y. SAVITAIPALEEN VESAISET R.Y. SAVITAIPALEEN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y. SKDL:N SURVAJAN YHDISTYS R.Y. SUKUSEURA KIESI R.Y. Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Savitaipaleen yhdistys r.y. Suomen Maaseudun Puolueen Savitaipaleen puolueosasto r.y. Taipalsaari Asutus- ja maatilatalousliiton Taipalsaaren yhdistys ry KALANTUOTTAJAIN KYLÄNNIEMEN PAIKALLISOSASTO R.Y. KARIVEDEN YMPÄRISTÖN TYÖVÄENYHDISTYS R.Y. KYLÄNIEMEN ERÄ R.Y. RAITTIUSYHDISTYS VIPINÄ R.Y. SAIKKOLAN SOINTU R.Y. Suomen Maaseudun Puolueen Taipalsaaren puolueosasto r.y. Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Taipalsaaren osasto ry Taipalsaaren Ammattiautoilijat r.y. TAIPALSAAREN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. Taipalsaaren Haikolan Marttayhdistys r.y. TAIPALSAAREN KANSALLISET NAISET R.Y. Taipalsaaren Kirkonkylän Marttayhdistys r.y. TAIPALSAAREN LEVÄSTEN NUORTEN KRISTILLINEN YHDISTYS R.Y. TAIPALSAAREN METSÄSTYS- JA KALASTUSSEURA R.Y. TAIPALSAAREN PALLO R.Y. Taipalsaaren tennisseura r.y. Taipalsaaren Urheilijat r.y. TAIPALSAAREN VESAISET R.Y. TAIPALSAAREN YRITTÄJÄT r.y. Vehkataipaleen Nuorisoseura r.y. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/04/Kuolimon%20vesihiiht%C3%A4j%C3%A4t%20ja%20Etel%C3%A4-Saimaan%20kuorma-autoilijain%20naiset%20yh%C3%A4%20vaarassa%20kadota%2C%20jos%20jatkosta%20ei%20ilmoiteta%20pian%20%E2%80%93%20katso%20lista%20800%20yhdistyksest%C3%A4/2017121737205/4