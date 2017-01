Uutinen

Kesolan koululaisia evakkoon jo joululoman jälkeen, väistötilana Joutsenon virastotalo 4 Osa Joutsenon Kesolan koulun oppilaista lähtee evakkoon jo heti joululoman jälkeen. Koulussa on ollut sisäilmaongelmia vuosien ajan. — Akuutti toimenpide on, että osa koululaisista siirtyy 9. tammikuuta Joutsenon virastotalo 4:ään, kertoo Lappeenrannan tilakeskuksen tilahallintapäällikkö Kimmo Valtonen. Loput oppilaat jatkavat lukuvuoden loppuun Kesolan koulurakennuksessa. Tavoitteena on, että ensi syksynä kaikki oppilaat siirtyisivät muihin tiloihin. Koulun henkilökunnalla ja oppilailla on jo useita vuosina ollut oireita, joiden on epäilty johtuvan koulun sisäilmasta. Vuonna 2011 tilakeskus teetti sisäilmasta selvityksen. Selvityksestä ilmeni, että koulussa on riskirakenteita ja viitteitä laajoista rakenteellisista kosteusvaurioista. Tilannetta on yritetty korjata muun muassa tiivistyksillä ja ilmanvaihdon parantamisella.

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/04/Kesolan%20koululaisia%20evakkoon%20jo%20joululoman%20j%C3%A4lkeen%2C%20v%C3%A4ist%C3%B6tilana%20Joutsenon%20virastotalo%204/2017121738543/4