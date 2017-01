Uutinen

Etelä-Saimaa: Joululoma lasketellen loppuun — Myllymäessä tarkeni hyvin tiistaina Joutsenolaiset Alisa, Annika ja Aleksi Immonen sekä Emma Ripatti olivat tiistaina Myllymäen rinteessä heti puolilta päivin, kun laskettelukeskus avautui. He viettivät joululomaa tiistaina laskettelemalle. — Parasta on menna hyppyreitä. Jos tulee kylmä, sitten mennään kahvioon, Annika Immonen, 11, kertoi. Nelikon tavoitteena oli olla mäessä joitakin tunteja. Tiistaina sää oli täydellinen lasketteluun: pakkasta oli noin kymmenen astetta ja aurinko paistoi. Myllymäen laskettelukeskuksen yrittäjä Jyri Paunonen toivoo silti lisää lunta. Kun maassa on lunta, ihmiset innostuvat talviurheilulajeista. Kausi alkoi Myllymäessä 2. joulukuuta, mutta vaihtelevat säät ovat tehneet kauden alusta haastavan. — Joulunaika on meille tärkeä sesonki, mutta ratkaiseva tekijä on sää. Kahtena edellisenä viikkona ei ollut ruuhkaa, kun satoi vettä, Paunonen sanoo. Myllymäen laskettelukeskus on auki tällä viikolla joka päivä. Lue koko uutinen:

