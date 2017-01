Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kaupungin johtokeskus lähti pois maan alta Tuulikalliosta Poikkeusoloissa käyttöön otettava Imatran kaupungin johtokeskus on muuttanut. Johtokeskus toimi vuosikaudet maan alla Tuulikallion väestösuojassa. Tilat olivat käytännön toiminnan kannalta hankalat, tekniikaltaan vanhentuneet ja muutenkin retuperällä. Pitkään suunniteltu muutto toteutui viimein viime vuonna. Muutama kuukausi sitten johtokeskus siirrettiin Imatran kaupungintalolle. Juuri tämän enempää asiasta ei haluta kertoa, sillä johtokeskus on osa kaupungin valmiussuunnittelua ja kriisitilanteisiin varautumista. Vakavissa häiriötilanteissa kaupungin johto ja tarvittaessa muut viranomaiset johtavat pelastus- tai muuta toimintaa suojatusta johtokeskuksesta käsin. — Eivät nämä salaisuuksia ole, mutta ei ole tarkoituksenmukaista myöskään nostaa näitä asioita laajasti esiin, riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja toteaa. Vaikka johtokeskus lähtikin, Tuulikallion väestönsuoja ei jää tyhjilleen. Suurin käyttäjä on Sonera, joka jatkaa vuokralaisena. Sillä on luolassa konesali. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/04/Imatran%20kaupungin%20johtokeskus%20l%C3%A4hti%20pois%20maan%20alta%20Tuulikalliosta/2017521734583/4