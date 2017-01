Uutinen

Etelä-Saimaa: Xamk aloitti vuodenvaihteessa — ”Meidän ei tarvitse haikailla Lappeenrannan yliopiston suuntaan” Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulu yhdistyivät vuoden alusta. Fuusiossa syntyi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, joka käyttää lyhennettä Xamk. Xamkilla on kampus Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa, 9 000 opiskelijaa ja noin 750 työntekijää. Uusi korkeakoulu pyörii noin 70 miljoonan euron liikevaihdolla vuodessa. Rehtori Heikki Saastamoisen mukaan Xamk on liikevaihdoltaan Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu Helsingin Metropolian jälkeen. Oppilasmäärällä mitattuna se on viidenneksi suurin. Saastamoisen mukaan uusi ammattikorkeakoulu syntyy tilanteessa, jossa korkeakouluopetus on muutoksessa: meneillään on trendi, jossa ammattikorkeakoulut yhdistyvät yliopistoihin. — Se ei kuitenkaan ole kaikkia koskeva pakko tai yhteinen tulevaisuus, Saastamoinen sanoo. Hänen mukaansa Xamk on kokoluokassaan sellainen, etteivät sitä tuulet heittele. — Meidän ei tarvitse haikailla Lappeenrannan teknillisen yliopiston suuntaan, vaikka teemmekin hyvää yhteistyötä. Lue koko uutinen:

