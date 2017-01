Uutinen

Etelä-Saimaa: Tieto jumittaa Eksoten ruuduilla, sähköisestä reseptistäkin tuli riesa Potilastietojärjestelmän paheneva takkuaminen riitti Eksotelle. Eksote siirtää järjestelmän Tiedolta paikalliselle Saitalle, vaikka siirto maksaa melkein miljoonan. Tänä ja viime vuonna entisestään yleistyneiden käyttökatkosten aikana henkilökunta on tyhjän päällä: ei ole käytettävissä potilashistoriaa, lääkitystietoja, laboratorio- ja röntgentuloksia eikä ajanvaraussysteemikään toimi. Armilan terveysaseman ylilääkärin Sami Raasakan mukaan isoja katkoksia ei onneksi ole kovin usein. — Mutta kun sellainen tulee, tilanne on pelottava ja potilasturvallisuuskin uhattuna. Sairaalassa katkokset voivat uhata jopa henkeä. Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen ylilääkärin Afra Prokkin mukaan päivystyksen on aina pyörittävä. Katkoksien aikana turvaudutaan paperiin. — Tehdään hidasta tuplatyötä. Tieto kulkee paperilla. Esimerkiksi laboratoriovastaukset tulevat paperilla ja röntgenkuvat pitää käydä katsomassa muualla. Paperisia kertomuksia säilytetään arkistossa ja kaapeista löytyy lomakkeita. — On selvää, että kun järjestelmät takkuavat, päivystyksen ruuhka pahenee. Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko kertoo, että Tieto-yhtiön tuottamissa palveluissa on ollut erittäin suuria ja vain pahentuneita laatuongelmia. Tämän takia Eksote ottaa nykyisin Tieto-yhtiön tuottaman konesalitoiminnan ja tietojärjestelmät omaksi toiminnaksi. Palvelut tuottaa ensi syksystä lukien Eksoten ja kuntien omistama Saimaan talous ja tieto (Saita). Järjestelystä syntyy ylimääräisiä siirtokuluja yli 800 000 euroa. Lisäksi siirto isolta Tiedolta pienelle Saitalle ei välttämättä ole riskitöntä. Myös siirtyminen sähköiseen reseptiin on lisännyt tietokoneruutujen tuijotusta. Kymmenen sairaanhoitopiiriä valittivat ennen joulua ongelmista Kelalle. Sairaanhoitopiirien mukaan vastaanottoajat venyvät, hoitovirheiden ja päällekkäisyyksien vaara on ilmeinen sekä potilasturvallisuus vaarantuu käyttökatkosten ja hitauden takia. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

