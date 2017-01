Uutinen

Etelä-Saimaa: Teatteri ohitti aallonpohjan — täyttöasteissa parannettavaa Uusi teatteritalo on vetänyt Lappeenrannan kaupunginteatterin yleisömäärän kasvuun. Vuonna 2016 teatterin omia tuotantoja näki yli 25 000 katsojaa, mikä on noin 50 prosenttia enemmän kuin monista syistä alavireisesti sujuneet vuodet 2014—15. Teatterivuoteen 2016 jää kuitenkin isoja pettymyksiä. Kunnianhimoinen lastennäytelmä täytti istuimista vain alle kolmanneksen. — Ison pahan suden luokkaretkiajatus ei toiminut. Harmittaa kivan esityksen puolesta, teatterinjohtaja Timo Sokura sanoo. Teatteri on tehnyt loppukevään vetämättömyydestä pikaiset johtopäätökset. Lastenteatteri avaa kevätkauden jo ensi viikolla, ja esitykset ovat pienellä näyttämöllä. Täyttöasteet vuonna 2016 esitetyissä näytelmissä ovat Mummoa ja vierailuja lukuun ottamatta korkeintaan 65 prosenttia. Teatterilla oli uuden talon avajaisvuoteen kova lipputulotavoite, joka ei ole täyttymässä. Tulos lienee silti pelättyä parempi. — Pudotus budjetoidusta ei tämänhetkisen näppituntuman perusteella ole niin paha kuin aiemmin ennakoitiin, kaupunginteatterin toiminnanjohtaja Maarit Welin kertoo. Teatteri laskee tuotantobudjettinsa 50 prosentin täyttöasteelle, tosin talon avausvuonna budjetointi oli tavanomaista rohkeampaa. Kaupunginteatterin ja kulttuuritoimen vuoden 2016 talousarvion toteutuminen on selvillä viimeistään helmikuussa. Vuosi sitten Lappeenrannan kulttuuritoimen talousarvio alittui 307 000 euroa, jonka toimiala on saanut käyttää toimintaansa vuonna 2016. Lue koko uutinen:

