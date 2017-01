Uutinen

Etelä-Saimaa: Täky-galleriassa on tammikuussa huovutettuja patsaita ja maalauksenomaisia valokuvia Lappeenrannan Täky-galleriassa vietetään tänään tiistaina uuden näyttelyn avajaisia. Tammikuun ajan galleriassa on esillä Leena Koskimäen huovutettuja patsaita, kukkia ja akvarellitöitä sekä Raija Peltolan valokuvia. Koskimäki innostui huovutuksesta 13 vuotta sitten, kun hänen tyttärensä huovutti sydämiä esikoulussa. Viime kesänä hän huovutti valokuvan perusteella Michelangelon Daavid-veistoksen pään. Idea villasta huovutetusta, yksivärisestä patsaasta tuli Koskimäen mieleen, kun hän oli tehnyt tontuille kasvoja villasta. — Villalla saa kuvattua hyvin kasvoja, hän kertoo. Vaikka huovutus ja akvarellimaalaus vaikuttavat äkkiseltään kovin erilaisilta ilmaisutavoilta, Koskimäen mukaan niillä on yhteistä. — Haluaisin, että teoksistani välittyisi herkkyys ja keveys. Herkkyyttä on myös Raija Peltolan valokuvissa, jotka on otettu Lappeenrannan Kahilanniemessä ja Viron Saarenmaalla. Peltola kuvaa ympärillään olevaa luontoa ja hetkiä, jolloin yhteys luontoon on syntynyt. Joissakin kuvissa on myös ihminen. — Hetkiä-näyttelyn kantavana teemana on ollut yhteys luontoon, sisäiseen matkaan, jossa luonto peilautuu omaan sielunmaisemaani, hän sanoo. Leena Koskimäen ja Raija Peltolan teoksia esillä Täky-galleriassa, Satamatie 10, Lpr 4.—30.1.2017. Avoinna avoinna ma-pe klo 11—17 ja la-su 11—15. Lue koko uutinen:

