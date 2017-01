Uutinen

Etelä-Saimaa: Supercellin perustajien säätiö torjuu nuorten syrjäytymistä Lappeenrannassa — Kauppakeskus Opriin avataan Me-talo Lappeenrantaan avataan Me-talo torjumaan lasten ja nuorten syrjäytymistä. Me-säätiön rahoittama Me-talo aloittaa toimintansa Kauppakeskus Oprissa helmikuun alussa.Peliyritys Supercellin perustajien Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan perustaman Me-säätiön tavoite on, että Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta vuonna 2050. Tavoitteen saavuttamiseksi eri puolille Suomea avataan esimerkiksi Me-taloja.Me-taloissa pyritään katkaisemaan lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymiskierre. Lappeenrannassa toimintaa johtaa ja koordinoi Lappeenrannassa ennestään toimiva Nicehearts-yhdistys. Lappeenrantaan perustettava Me-talo on kolmas Suomessa. Ennestään Me-talot toimivat Turussa ja Helsingissä.Me-säätiön mukaan Lappeenrannnassa ei tällä hetkellä ole kansalaistoiminnalle suunnattua matalan kynnyksen paikkaa. Siksi Me-talon kaltaiselle toiminnalle on säätiön mukaan erityinen tarve.Niceheartsin mukaan Lappeenrannan Me-taloon etsitään sekä toiminnan johtamisesta vastaavaa koordinaattoria että ohjaajaa vastaamaan käytännön toiminnasta. Lue koko uutinen:

