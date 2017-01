Uutinen

Etelä-Saimaa: Oletteko saanut postia, Joonas Grönlund? Lappeenrannan teknisen lautakunnan puheenjohtaja Joonas Grönlund (kok.) kannusti viime keskiviikon Etelä-Saimaassa kaupunkilaisia keskustelemaan Kaunis Veera -patsashankkeesta ja lähettämään aiheesta myös sähköpostia. Millaista postia olette saanut? — Minulle on tullut hankkeesta yhteensä yli 300 viestiä. Noin 40 prosentissa viesteistä patsashanketta pidetään hyvänä ja sitä kannatetaan. Noin 60 prosenttia viestin lähettäneistä vastustaa tai paheksuu hanketta jollakin tavalla. Olivatko jotkut mielipiteet tai ehdotukset teistä erityisen yllättäviä? — No ainakin se tuli selväksi, ettei patsaasta tehty havainnekuva kuvaa Kaunista Veeraa riittävän hyvin. Patsas valetaan metallista. Se ei ole luonnossa valkoinen kuten kuvassa. Myöskään patsaan alla olevan altaan reunoista ei tule teräviä, kuten kuvasta voi ehkä päätellä. Joku piti allasta vaarallisena sen takia. Patsas on jalustoineen kolme metriä korkea. Onko se liian suuri? — Jos rakennusta verrataan sen vieressä olevaan Raatihuoneeseen, se ei ole suuri. Havainnekuvassa patsas näyttää liian hallitsevalta. Lakittavatko Lappeenrannan teekkarit tulevaisuudessa vappuna Kaunis Veera -patsaan? — Sitä pitää kysyä teekkareilta. Olin itse 15 vuotta sitten ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja. Me pidimme Kurkipatsasta hyvin tärkeänä sen takia, että sillä on kaksi päätä. Voitiin lakittaa sekä teekkarit että kylterit samalla kertaa. Lue koko uutinen:

