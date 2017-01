Uutinen

Etelä-Saimaa: Maalinsylkijä Ville Koho: ”Kun karstat olivat koneesta pois, niin ihan ok” SaiPan kapteeni Ville Koho pelasi kauden avausottelussaan varsin säästeliäästi. Koholle tilastoitiin KalPaa vastaan peliaikaa vajaat 12 ja puoli minuuttia. — Tällä hetkellä tuntuu ihan hyvältä. Ihan ok olen palautunut. Ensimmäinen erä oli vähän haasteellinen, mutta sen jälkeen kun karstat olivat koneesta pois, niin ihan ok, Koho päivitti tuntemuksiaan Ylen haastattelussa ottelun jälkeen. Koho onnistui heti maalinteossa, kun hän vei SaiPan 1—0-johtoon toisessa erässä siirretyn rangaistuksen aikana. Osuma päätti samalla KalPan maalivahdin Eero Kilpeläisen lähes 160 minuutin mittaiseksi venyneen nollaputken jääkiekkoliigassa. — Siinä jonkin aikaa pyöriteltiin ja palloteltiin. Pakki veti viivasta ja Vainikaisen Ville toi kiekon hyvin maalille, siitä pääsin survaisemaan sisään, Koho kertasi maalin syntyä Ylelle. Ilo jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. KalPa tasoitti 1—1:een vain minuuttia myöhemmin. KalPa voitti lopulta 2—1, vaikka SaiPa sai kolmannessa erässä yrittää tasoitusta ylivoimalla, hetken jopa viidellä kolmea vastaan, mutta pakkopeli oli edelleen tehotonta. — Tänään se ei onnistunut, mutta kyllä siinäkin paikkoja oli. Ei auta kuin katsoa seuraavaan peliin, se on jo lähellä torstaina, Koho totesi. Torstaina SaiPa matkustaa Vaasaan Sportin vieraaksi. Pitkään matalalentoa liihotelleet kotkapaidat oikaisivat tiistaina kurssiaan ja kaatoivat Ilveksen 4—2. Viimeisellä pudotuspelisijalla oleva Sport on nyt kahdeksan pistettä SaiPan edellä. Lauantaina SaiPan pelit jatkuvat Oulussa Kärppiä vastaan. Lue koko uutinen:

