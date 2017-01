Uutinen

Etelä-Saimaa: Liigassa valmentaminen kiinnostaa Simo Mälkiää: ”Se on sitten toinen juttu, millä aikajänteellä asioita tapahtuu” Jääkiekkovalmentajan on vaikea suunnitella täsmällistä urapolkua. Ovet isompiin ympyröihin voivat avautua yllättäen tai sitten eivät. Entinen liigapuolustaja, Lappeenrannasta kotoisin oleva Simo Mälkiä, 33, valmentaa toista kautta Kiekko-Vantaan Mestis-joukkuetta. Maan kakkossarjatasolla päävalmentajana toiminen on Mälkiän mielestä hänelle tällä hetkellä hyvä vaihtoehto. Työ on todella haastavaa. — Jos vertaa vaikka liigan päävalmentajiin, niin tällä joutuu tekemään paljon enemmän eri asioita, ihan kaikkea. Joudun rakentamaan joukkueen, olemaan myynnissäkin mukana ja keräämään rahaa seuralle. Tämä on tosi hyvä koulu tällä hetkellä, Mälkiä kertoo. Mälkiä on Kiekko-Vantaan ainut päätoiminen työntekijä. Tulevaisuudessa hän haluaa valmentamisesta itselleen ammatin ja edetä urallaan eteenpäin. Kiinnostaako liigassa valmentaminen? — Totta kai, mutta se on sitten toinen juttu, millä aikajänteellä niitä asioita tapahtuu. Tällä hetkellä ei kiinnosta oikeastaan kuin Kiekko-Vantaan asiat. Muuta on turha pyöritellä ja miettiä. Lue aiheesta lisää tiistain lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

