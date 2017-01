Uutinen

Etelä-Saimaa: Kiinnostus pakohuonetta kohtaan yllätti imatralaisyrittäjä Sami Rasimuksen — vuoden 2017 aikana hän aikoo avata uuden huoneen Ihan huikea määrä, hehkuttaa yrittäjä Sami Rasimus Escape Room Imatran Facebook-sivuilla. Mies avasi Imatralle pakohuoneen (escape room) kuukausi sitten. Kuukauden aikana huoneessa on vieraillut 23 joukkuetta, mikä on Rasimuksen mukaan hyvin. — Tosi hyvin on mennyt, odotuksia paremmin. Tosin odotukset olivat aika maltilliset, ja aika tyhjän päälle hypättiin, ettei tiedetty mitä on luvassa, hän toteaa. Imatran pakohuone sijaitsee Koskenportissa. Rasimuksella on aikomus avata tänä vuonna samaiseen paikkaan myös toinen pakohuone. Tällä hetkellä tila on varastona. Nyt kuukauden käytössä olleessa huoneessa on 25 erilaista tehtävää ratkottavaksi. Vasta tasan yksi ryhmä on läpäissyt kaikki ilman vihjeitä tai ennakkotietoja. Aikaa huoneessa kului noin tunti. — Ei se helppoa ole, mutta mahdollista. Erilaiset ihmiset ovat löytäneet tiensä kokeilemaan pakohuonetta. Suurin osa on suostunut potrettiin, joita on katsottavissa Facebook-sivuilla. — Tässä on käynyt perheitä, ystäväporukoita ja työporukoita. Nuorin osallistuja taitaa olla 9-vuotias, vanhin varmaan siinä 50—60 -vuoden paikkeilla. Pääsääntöisesti kävijät ovat nuoria aikuisia, Rasimus kertoo. Uuden huoneen teemaa ei ole vielä päätetty. Aikataulu on muutenkin vielä toistaiseksi avoin. Rasimuksella on aikomuksena myös kehittää ensimmäistä huonetta. Lue koko uutinen:

