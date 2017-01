Uutinen

Etelä-Saimaa: Ketterä hankki hyökkääjän Ruotsista — Olli Julkusella on vyöllään 327 SM-liigaottelua Uusi vuosi toi heti alkuunsa lisää sopimusuutisia Ketterän Suomi-sarjajoukkueeseen. Ketterä vahvistuu loppukaudeksi kokeneella laitahyökkääjällä. Ruotsin Hockeyettannissa Asplövenin joukkueessa pelannut Olli Julkunen, 35 siirtyy haaparantalaisseurasta Imatralle. Julkunen on Oulun Kärppien kasvatti ja hänellä on tilillään 327 SM-liigapeliä Pelicansissa ja KooKoossa, sekä 347 ottelua Mestiksessä KooKoon, Peliittojen ja Kiekko-Vantaan riveissä. Julkunen on pelannut urallaan myös reilut sata ottelua Ruotsin Elitserien- Allsvenskan- ja Hockeyettan-sarjoissa, seuroinaan Luleå, Kiiruna ja Asplöven. Julkusen hankinnalla Ketterä saa lisää fyysistä voimaa laituripeliinsä. Julkusen vahvuuksiin kuuluu kova laukaus, joka toimii loistavasti myös suoraan syötöstä. SM-liigan runkosarjassa hän on kerännyt tehopisteet 42+36=78 ja playoff-otteluissa tehot 1+1=2. Mestiksen runkosarjassa hän on pelannut tehopistein 97+102=199 ja playoff-otteluissa tehoin 24+23=47. Mestiksestä hänellä on kaksi hopeaa ja kaksi pronssia KooKoon paidassa. Julkunen toimi KooKoon kapteenina kaudella 2014-2015. — Julkunen tuo Ketterän hyökkäyspelaamiseen lisää fyysisyyttä, kaksinkamppailuvoimaa ja suoraviivaisuutta, vaihtoehtoja erikoistilannepelaamiseen sekä ennen kaikkea suuren määrän kokemusta kovista peleistä. Nämä kaikki ovat asioita, joita kevään peleissä tarvitaan, Ketterän päävalmentaja Jarno Mensonen sanoo. Ketterän vahvuuteen Julkunen liittyy loppuviikosta ja on mukana perjantaina harjoituksissa. On mahdollista, että Julkunen pelaa Ketterän riveissä jo lauantaina 7.1. KOOVEE:tä vastaan Imatralla. Samassa ottelussa Ketterän pelipaidan vetää päälleen muutaman kuukauden tauon jälkeen myös imatralaisjoukkueeseen palannut Tomi Iso-Mustajärvi. Lue koko uutinen:

