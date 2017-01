Uutinen

Etelä-Saimaa: Keskustan alueelle lisää maksuttomia pysäköintipaikkoja Kauppakeskus Armadan pysäköintialueella saa nyt pysäköidä kaksi tuntia maksutta. Uusi väljempi tariffi otettiin käyttöön vuoden alusta. — Kaksi ensimmäistä tuntia ovat ilmaista pysäköintiä, GapCon Oy:n kiinteistöpäällikkö Jorma Törttö kertoo.Ennen vuodenvaihdetta Armadan kattoparkkiin sai pysäköidä asiointia varten enintään puoleksi tunniksi maksutta.Kauppakeskus Armadan kattopysäköinti sijaitsee keskeisellä paikalla Lappeenrannan keskustassa. Törtön mukaan kattoparkki palvelee alueen yritysten asiakkaita sekä alueella vierailevia ja asioivia autoilevia asiakkaita.— Se helpottaa ihmisten asiointia. Armadaan on toki hyvät yhteydet myös linja-autoilla, koska lähin pysäkki sijaitsee aivan vieressä, Törttö kertoo.Kattoparkki on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. — Tavallisesti paikoista on ollut käytössä samaan aikaan noin kolmannes. Meillä on katolla 149 pysäköintipaikkaa. Aiomme panostaa myös pysäköinnin opasteisiin. Lue koko uutinen:

