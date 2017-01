Uutinen

Etelä-Saimaa: Kahdeksan Luumäen kennelistä haetuista koirista jäi Etelä-Karjalaan: ”Olen optimistinen, että koirat löytävät kodin” Luumäkeläisestä kennelistä maanantaina haetut 53 koiraa sijoitettiin eläinyhdistyksille eri puolille Suomea. Lappeenrannan eläinsuojeluyhdistyksen hoiviin tuli kahdeksan koiraa, jotka vietiin sijaiskoteihin eri puolille Etelä-Karjalaa odottamaan uutta kotia. Koirat ovat rodultaan suomenlapinkoiria ja lapinporokoiria. Jäsensihteeri Saara Joronen Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistyksestä sanoo, että koirat olivat haettaessa kohtalaisen hyvässä kunnossa. — Näin muutaman koiran, joita kyyditsin sijaiskoteihin. Ne eivät olleet liian laihan oloisia, eikä niillä ollut järjettömän suuria takkuja, vaikka ne olivat aika runsasturkkisia. Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi marraskuussa luumäkeläisen miehen ja naisen eläinsuojelurikoksesta 30 päivän ehdolliseen vankeuteen. Samalla oikeus asetti kaksikon kolmen vuoden pituiseen koirien- ja kissojenpitokieltoon. Pariskunnan eläimet määrättiin valtiolle. Käräjäoikeus katsoi, että mies ja nainen jättivät omistamansa ja hoidettavanaan olleet koirat ja kissat huonolle hoidolle sekä laiminlöivät eläinten hoitoon kuuluvat perusasiat. Näin he aiheuttivat eläimille tarpeetonta kärsimystä. Tuomioon johtaneet teot tapahtuivat Luumäellä maaliskuun 2015 ja toukokuun 2016 välillä. Poliisi otti koirat valtion haltuun maanantaina yhteistyössä läänineläinlääkärin, valvontaeläinlääkärin sekä eri eläinsuojelutahojen kanssa. Yksi koira lopetettiin, koska se käyttäytyi aggressiivisesti. Kissat jouduttiin lopettamaan jo aiemmin. Tuomitut ovat aiemmin ilmaisseet aikeensa valittaa tuomiosta. Saara Joronen sanoo, että 53 koiran määrääminen valtiolle on määrältään poikkeuksellinen tapaus. Suuresta määrästä huolimatta hän uskoo, että koirille löytyy koti. Lappeenrannan eläinsuojeluyhdistys on saanut jo kyselyitä koirista. — Olen optimistinen, että ainakin meille tulleet koirat löytävät kodin. Ne ovat hyväluontoisen oloisia, oikein rauhallisia ja kilttejä, Joronen sanoo. — Yleisesti voi sanoa, että sellaisten koirien sijoittaminen vaikeampaa, joilla on arvaamaton luonne tai sairauksia. Joronen uskoo, että myös Luumäen tapauksen saama julkisuus auttaa uuden kodin löytymisessä. — Tuntuma on, että kun tapaus on saanut enemmän julkisuutta, se saa ihmiset kiinnostumaan. Moni, joka on tietyn rotuista koiraa hankkimassa miettii, että kysynpä yhdistykseltä. Poliisi sai koirien noutoa koskevan täytäntöönpanokirjan joulunalusviikolla lähes kolme viikkoa oikeuden päätöksen jälkeen. Rikoskomisario Petri Korpisammal Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että poliisi teki samalla viikolla yhdessä valvontaeläinlääkärin kanssa eläinsuojelutarkastuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää tuomion täytäntöönpanon kiireellisyys. Tarkastuksessa todettiin, että tapaus ei vaadi erityisen kiireellisiä toimia. — Tällaisen haltuunoton järjestäminen ei käy kovin nopeasti. Jos siellä olisi ollut kiireellisiä tapauksia, toimet olisi tehty nopeasti. Koirat vietiin Lappeenrannan lisäksi eläinsuojeluyhdistysten huomaan Kotkaan, Helsinkiin ja Turkuun. Ne hoitavat koirien luovuttamisen eteenpäin omien toimintatapojensa mukaan. Joronen sanoo, että koirista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Lappeenrannan eläinsuojeluyhdistykseen sähköpostitse osoitteeseen pollonen.neuvoja@gmail.com. Yhdistys tiedottaa koirista myös Facebook-sivuillaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/03/Kahdeksan%20Luum%C3%A4en%20kennelist%C3%A4%20haetuista%20koirista%20j%C3%A4i%20Etel%C3%A4-Karjalaan%3A%20%E2%80%9DOlen%20optimistinen%2C%20ett%C3%A4%20koirat%20l%C3%B6yt%C3%A4v%C3%A4t%20kodin%E2%80%9D/2017121733372/4