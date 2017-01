Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaakkoisrajan liikenne vilkastumassa loppiaiseksi Kaakkoisrajalla odotetaan vilkasta liikennettä kun venäläiset tulevat Suomeen loppiaisen seudun vapaapäivien viettoon. Nuijamaalla saapuvassa liikenteessä on nyt noin puolen tunnin jono, jonka odotetaan pitenevän päivän mittaan. Saapuvan liikenteen vilkkautta ennakoidaan riittävän Kaakkois-Suomen raja-asemilla torstaihin saakka. Menoliikenne Venäjälle päin on vilkkaimmillaan sunnuntaina ja maanantaina 8.—9. tammikuuta. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen liikennetilanteen voi tarkistaa täältä. Vuodenvaihteessa vilkkain päivä oli perjantai 30. joulukuuta, jolloin kaakkoisrajan ylitti 24 883 henkilöä. Vaalimaan rajanylityspaikalle tulee muutoksia tänään keskiviikkona. Siellä eriytetään raskas- ja henkilöliikenne kun uusi raskaan liikenteen parkkialue ja kiertoliittymä otetaan käyttöön. Uusi raskaan liikenteen parkkialue on osa E18 Hamina—Vaalimaa -moottoritiehanketta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/03/Kaakkoisrajan%20liikenne%20vilkastumassa%20loppiaiseksi/2017121731998/4