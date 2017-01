Uutinen

Etelä-Saimaa: Itäraja ylläpitää Imatran vastaanottokeskusta Maahanmuuttovirasto Migri lakkauttaa ensi kesään mennessä kymmenen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta eri puolilla Suomea. Lisäksi majoituspaikkoja karsitaan muistakin vastaanottokeskuksista. Syynä on turvapaikanhakijoiden määrän väheneminen. Esimerkiksi Savonlinnassa ja Mikkelissä vastaanottokeskukset suljetaan kokonaan. Sen sijaan muutaman kymmenen kilometrin päässä toisistaan sijaitsevat Imatran ja Joutsenon yksiköt jatkavat yhä toimintaansa. Syynä on muun muassa maantiede. Kaakkois-Suomeen ei ole toistaiseksi virrannut turvapaikanhakijoita Venäjältä, mutta tähänkin ollaan varauduttu. — Itäraja on tietysti tärkeä tekijä. Ja se, että Joutsenossa on valtion vastaanottokeskus, joka on järjestelmämme kulmakiviä. Katsoimme, että Imatra tukee tässä vaiheessa Joutsenon toimintaa parhaiten, kertoo vastaanottoyksikön tulosalueen johtaja Pekka Nuutinen Migristä. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

