Uutinen

Etelä-Saimaa: Hinnat nousevat Imatran satamassa: venepaikan vuokra jopa kaksinkertaistuu New Port Imatran venepaikkojen hinnat nousivat vuoden alussa. Eniten nousevat isompien veneiden venepaikkojen vuokrat. Tavoitteena on muokata hinnoittelua aiempaa oikeudenmukaisemmaksi, kertoo Marinetekin toimitusjohtaja Ilkka Seppälä. Laituripaikan rakentaminen maksaa sitä enemmän, mitä isommasta veneestä on kyse. On reilua, että se näkyy myös hinnoittelussa, Seppälä kuvailee. Hinnankorotuksilla kerätään rahoja Lammassaaren sataman investointeihin. Kaikki laiturit on tarkoitus uusia kymmenen vuoden aikana. Hinnankorotukset ovat herättäneet vilkasta keskustelua veneilijöiden keskuudessa. Imatran purjehdusseuran hallitus puhuu yleisöosastokirjoituksessaan ”kiskurihinnoista” ja uskoo osan veneilijöistä jättävän Lammassaaren. Esimerkiksi alle 9-metrisen veneen kolme metriä leveä poijupaikka maksoi ennen 234 euroa. Nyt hinta on 425 euroa ja uudessa, sähköistetyssä laiturissa peräti 515 euroa. Ilkka Seppälä luonnehtii Imatran hintatasoa korotustenkin jälkeen edulliseksi. Marinetekillä on Suomessa kymmenkunta satamaa, joista halvimmat taksat ovat Imatralla, Seppälä kertoo. Lue koko uutinen:

