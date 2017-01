Uutinen

Etelä-Saimaa: Ammatillinen opettajankoulutus jatkuu Lappeenrannassa Tampereen ammattikorkeakoulu jatkaa ammatillisen opettajankoulutuksen tarjoamista Lappeenrannassa. Uusi ryhmä aloittaa opintonsa elokuussa 2017. Hakuaika koulutukseen alkaa tammikuussa. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot kestävät keskimäärin 1,5 vuotta, mutta opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Ammatillinen opettajankoulutus on ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville tarkoitettua koulutusta, joka antaa pedagogisen kelpoisuuden kyseisten oppilaitosten lisäksi myös yleissivistäviin oppilaitoksiin ja vapaaseen sivistystyöhön. Koulutuksessa on suomenkielisten ryhmien lisäksi tarjolla myös verkkopainotteinen englanninkielinen ryhmä. Ryhmän kontaktipäivät pidetään Tampereella, mutta niihin voi osallistua myös verkon välityksellä. Hakuaika ammatilliseen opettajankoulutukseen on 4.–26.1.2017. Hakulomake ohjeineen löytyy hakuaikana sivulta www.opintopolku.fi. Lue koko uutinen:

