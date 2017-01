Uutinen

Etelä-Saimaa: Viallisista ilotulitteista tehtyjen ilmoitusten määrä moninkertaistui Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon Tukesiin oli maanantai-iltapäivään mennessä tullut jo lähes sata ilmoitusta viallisesti ja vaarallisesti toimineista ilotulitteista. Tukesin verkkosivuilla olevalla palutelomakkeella jätettyjen ilmoitusta määrä moninkertaistui. Aiempina vuosina niitä on tullut enimmillään noin 30. — On tärkeää, että kuluttajat lähettävät meille ilmoituksia vaarallisista tuotteista. Käymme nyt ilmoitukset läpi ja selvitämme, millaisia vikoja ja ongelmia tuotteissa on havaittu. Ilmoitusten suuren määrän takia kaikkiin ilmoituksiin ei heti pystytä vastaamaan, mutta olemme yhteydessä kaikkiin yhteystietonsa jättäneisiin, ryhmäpäällikkö Kurt Kokko Tukesista sanoo tiedotteessa. Tukes kutsuu lähiaikoina ilotulitteiden maahantuojat koolle keskustelemaan, miten laadunvarmistusprosesseja parannetaan. Viranomaiset eivät nykyään ennakkotarkista tuotteita ennen niiden päätymistä kauppojen hyllyille. — Kansallinen hyväksyntämenettely ilotulitteille loppui heinäkuussa 2010, jonka jälkeen pikku hiljaa markkinoilla on siirrytty CE-merkittyihin ilotulitteisiin. Ilotulitteita valvotaan nykyisin pistokokeilla samoin kuin muitakin tuotteita yleensä EU-alueella, Kokko kertoo. Ilotulitteet valmistetaan pääosin Kiinassa, jossa myös tehdään niiden turvallisuustestaukset. Maahantuojan vastuulla on varmistaa, että tuotteet täyttävät niille asetetut turvallisuusvaatimukset. Voit tehdä Tukesille ilmoituksen vaarallisesta tuotteesta täällä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/02/Viallisista%20ilotulitteista%20tehtyjen%20ilmoitusten%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20moninkertaistui/2017521730582/4