Uutinen

Etelä-Saimaa: Vaateketju Seppälä tekee paluun Imatralle, avautuu Napinkulmassa jo tammikuussa Vaateketju Seppälä on tekemässä paluuta Imatralle. Ketjun tavoite on avata myymälä jo tammikuun aikana. Uusi myymälä sijoittuu Napinkulmaan, entiseen sisustusliike Carelianan tilaan. Parhaillaan on käynnissä henkilökunnan rekrytointi. — Haemme myymäläpäällikköä ja kahta asiakaspalvelijaa. Hakemuksia on tullut jo nyt todella paljon, kertoo Seppälän aluepäällikkö Nina Janatuinen. Hakuaika päättyy 4. tammikuuta. Seppälä sulki ovensa Imatrankosken torin laidalla joulukuussa 2015. Niissä tiloissa toimii nykyään vaateliike Cubus. Seppälän paluusta Imatralle kertoi ensimmäisenä Imatralainen. Lue koko uutinen:

