Uutinen

Etelä-Saimaa: Työllistämisrahojen loppuminen koettelee Työn vuoksea: moni joutui lopettamaan työt vuodenvaihteessa Pitkäaikaistyöttömiä Imatralla, Ruokolahdella ja Rautjärvellä työllistävä Työn vuoksi on pitkän historiansa vaikeimmassa tilanteessa. Syynä on valtion työllistämisrahojen leikkaukset. Peräti puolet Työn vuoksen työllistämistä henkilöistä on töissä valtion täydellä palkkatuella. Nyt nämä rahat ovat käytännössä loppu. Tästä syystä monen tukityöllistetyn pesti päättyi vuodenvaihteessa, osilla ennen aikojaan. Esimerkiksi Esa Rokkonen oletti alun perin saavansa olla töissä vielä kolme kuukautta. Perjantaina 30.12. oli kuitenkin viimeinen työpäivä. Viimeinen työpäivä oli myös Nico Heikkisellä. — Aika omituista. Työttömyys lisääntyy, kun palkkatuki jää pois ja meistä tulee työttömiä. Eikös tavoitteen pitänyt olla päinvastainen: työttömyyden vähentäminen, Rokkonen ihmettelee. Asiakkaat ovat hämmentyneitä, sanoo myös Työn vuoksen toiminnanjohtaja Eija Palsinajärvi-Äikäs. Tilanne on uusi vakituiselle henkilöstöllekin. Käynnissä on yt-neuvottelut koko henkilöstön lomauttamiseksi. Toistaiseksi mitään toimintoa tai työpajaa ei olla kuitenkaan sulkemassa. — Tilannetta tarkastellaan kuukausittain, toiminnanjohtaja kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/02/Ty%C3%B6llist%C3%A4misrahojen%20loppuminen%20koettelee%20Ty%C3%B6n%20vuoksea%3A%20moni%20joutui%20lopettamaan%20ty%C3%B6t%20vuodenvaihteessa/2017521725427/4