Etelä-Saimaa: SaiPan Ville Koho palaa kaukaloon tiistaina – Brett Carsonin kausi on ohi SaiPan kapteeni Ville Koho tekee kauan odotetun paluun tositoimiin tiistaina. Koho pelaa kauden ensimmäisen ottelunsa jääkiekkoliigassa, kun SaiPa kohtaa Kalpan Kisapuistossa. — Palaan hyvällä mielellä kaukaloon. Pääsen taas tekemään sitä työtä mistä tykkään ja nautin, Koho sanoo SaiPan tiedotteessa. Koho on ollut toipilaana sivussa koko alkukauden SaiPasta kuuluu myös huonoja uutisia. Loukkaantumisen vuoksi sivussa olleen puolustajan Brett Carsonin kausi on ohi. Carsonin vamma vaatii leikkaushoitoa. Lue koko uutinen:

