Etelä-Saimaa: SaiPa aloitti alennusmyynnin – oluen ja lippujen hintoihin kevennystä SaiPa on alentanut ottelutapahtumien hintoja vuoden 2017 alusta lähtien. Alennusta tarjotaan tiettyjen kategorioiden lippujen hinnoista sekä oluen hinnasta. Jatkossa olutta saa Kisapuistossa 0,33 litraa viidellä eurolla. Aiemmin 0,4 litran tuoppi maksoi 6,80 euroa. Tämäkin tuote säilyy valikoimassa saman hintaisena. Hintauudistus tuo asiakkaalle kahden euron säästön litrahinnassa. Suuremmassa tuopissa litra olutta maksaa Kisapuistossa 17 euroa. Uudessa 0,33 litran koossa litrahinta on 15 euroa, joten hinta laskee noin 12 prosenttia. Alennus on voimassa runkosarjan loppuun saakka. Viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakainen sanoo, että tasarahamyynnillä halutaan helpottaa asiakkaiden toimintaa tauoilla. Viljakainen ei osaa arvioida, näkyykö oluen hinta yleisömäärissä. — Aika on rajallinen, tauot ovat lyhyet. Tasaraha käy hyvin siihen. Tämä on osa koko ottelutapahtumaa ja elämystä. Pyrimme siihen, että ostamisesta tehdään mahdollisimman helppoa. Monella on tietysti tipaton tammikuu käynnissä. Voihan se olla, että tämä joitain houkuttelee otteluihin. Lippujen hinnoissa alennukset näkyvät seuraavasti. Jatkossa 7–15-vuotiaat pääsevät myös istumakatsomoon alennushinnalla. D1 katsomosta voi ostaa lasten lipun hintaan 15,50 euroa. Otteluissa KooKoota, HIFK:ta ja Jukureita vastaan hinta on 18,50 euroa. Perhelippu maksaa jatkossa 50 euroa, korotetun hinnan peleissä 60 euroa. Työttömät pääsevät vuoden alusta lähtien seisomakatsomoon samalla hinnalla kuin muutkin alennusryhmät. Työttömien liput ovat myynnissä hallin ovimyynnissä ja heidän tulee todistaa työttömyytensä lipunmyynnin yhteydessä esimerkiksi voimassa olevalla ansiopäivärahapäätöksellä. Viljakainen kertoo, että uudet lippujen hinnat ovat voimassa runkosarjan loppuun saakka. Hän myöntää, että hinta-alennus on osittain reagointia viime kaudesta romahtaneisiin yleisömääriin. — Nämä ovat paljon toivottuja uudistuksia. Nämä ovat lippukategoriat, jotka meiltä ovat puuttuneet, Viljakainen sanoo. — Varmasti eniten yleisömäärään vaikuttavat kuitenkin peliesitykset. Haluamme tehdä otteluihin tulemisen mahdollisimman helpoksi. Kilpailemme yleisöstä kaikkien viihdepalveluiden kanssa. Lue koko uutinen:

