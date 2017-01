Uutinen

Etelä-Saimaa: Minimanin yrittäjä Juha Aarnio osti Gefa-hallin, tarvitsi varastolle yhtenäiset tilat — vuokralaiset jatkavat hallissa entiseen tapaan Imatran Sukkulakadulla sijaitseva entinen Gefa-halli on löytänyt uuden omistajan. Sen osti joulukuussa pidetyssä Cominvest Oy:n konkurssihuutokaupassa Minimanin yrittäjä Juha Aarnio. Hallin ja kahden tontin pohjahinnaksi oli asetettu 190 000 euroa. — Paljon yli tuon summan ei ostohinta mennyt. Neliöhinta oli kohdallaan, toteaa Aarnio. Yrittäjä hankki reilun 4 000 neliön hallin ennen muuta varastokäyttöön. — Tähän asti olemme olleet parissa paikassa vuokralla. Tarkoitus on näin keskittää varastokapasiteetti. Teollisuushallin päävuokralainen on Posti. Tiloissa toimivat myös kaapelinvalmistuskoneita tekevä Compomec ja teollisuusautomaatioyritys A&D Automation. — Vuokralaiset jatkavat tiloissa entiseen tapaan, kertoo Aarnio. Osassa tiloista on tällä hetkellä veneitä ja autoja talvisäilytyksessä. — Saamme varastollemme nyt 600—700 neliötä tilaa ja keväällä lisää, kun hallista lähtee säilytyksessä olevaa tavaraa pois. Tiloissa tullaan Aarnion mukaan tekemään remonttia. — Vuokrattavaa tilaa halliin jää edelleen. Kaupassa Aarniolle siirtyi teollisuushallin lisäksi sen 1,3 hehtaarin tontti sekä vieressä oleva rakentamaton 1,2 hehtaarin tontti. — Toisen tontin suhteen ei ole olemassa näkemyksiä. Itsellä sillä ei ole tällä hetkellä käyttöä. Lue koko uutinen:

