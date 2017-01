Uutinen

Etelä-Saimaa: Leuto sää hankaloittanut talvikorjuita Pitkään jatkunut leuto sää on hankaloittanut puiden talvikorjuuta. Vain muutamiin helpompiin kohteisiin on ehditty lyhyiden pakkasjaksojen aikana, suurin osa talven korjuutöistä on vielä aloittamatta. Kyseessä ei ole uusi ilmiö, metsäneuvoja Ossi Alatalo Kaakon Metsänhoitoyhdistyksestä harmittelee. — Perinteiset metsän talvikorjuuolosuhteet ovat jääneet viime vuosina hyvin lyhyiksi. Valitettavan tutuksi tämä tilanne on käynyt. Talvikorjuukohteita ovat yleensä pehmeämmät metsämaaperät kuten kuusikot ja turvemaat. Niiden pohjat kestävät painavia koneita parhaiten kunnon pakkasella. Lunta kaivattaisiin erityisesti harvennushakkuita varten. Lumi antaa suojaa juuristoille ja puuntyville. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/02/Leuto%20s%C3%A4%C3%A4%20hankaloittanut%20talvikorjuita/2017521725431/4