Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan kansalaisopiston johdossa muutoksia – Emilia Valkonen aloitti rehtorina maanantaina Etelä-Karjalan kansalaisopiston (EKKO) uusi rehtori, filosofian tohtori Emilia Valkonen aloitti tehtävässään maanantaina. Valkonen on aiemmin toiminut kansalaisopiston apulaisrehtorina. Valkonen vaihtaa tehtäviä aiemmin reilun vuoden ajan kansalaisopiston rehtorina työskennelleen Sanna Mäkelän kanssa. Mäkelä siirtyy apulaisrehtoriksi henkilökohtaisista syistä. — Olemme tehneet yhdessä töitä viime elokuusta lähtien ja yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Muodostamme mielestämme mainion kombon opistotoiminnan kehittämiseen, koska Mäkelällä on pitkä kokemus EKKO:sta ja minulla on tuoretta tutkimustietoa kansalaisopistojen nykyhaasteista, Valkonen sanoo opiston tiedotteessa. Jatkossa Valkonen vastaa opiston taloudesta, henkilöstöhallinnosta, verkostoista ja yhdessä opiston hallituksen kanssa opiston strategisesta kehittämisestä. Mäkelä keskittyy opiston pedagogiseen johtamiseen, työhyvinvointiin ja viestintään. Lisäksi hän koordinoi kurssitarjontaa sekä opettaa suomea maahanmuuttajille. Lue koko uutinen:

