Etelä-Saimaa: Eksote saa edustussaunan Kahilanniemeen, kustannusarvion ylittyminen toi asian julkisuuteen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on valmistellut kaikessa hiljaisuudessa kokoustiloja sisältävän rantasaunan rakennuttamista Lappeenrannan Kahilanniemeen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan rantasauna olisi noussut kokonaan ilman julkista käsittelyä Eksoten toimitusjohtajan Pentti Itkosen tekemällä päätöksellä. Itkonen voi yksin päättää hankinnoista, joiden kustannukset jäävät alle 500 000 euron. Hallintojohtaja Keijo Siiskonen selvittää, että kilpailutuksen yhteydessä saunan kustannukset nousivat kuitenkin arvioitua korkeammiksi. — Yllätyksenä tuli esimerkiksi se, että saunan tarvitsemat tekniset liittymät maksoivat noin 100 000 euroa. Koska sauna on tarkoitus saada ympärivuotiseen käyttöön, vaatii se kunnallistekniikkaa. Kun kustannusarvio näytti ylittävän Itkosen hankintavaltuudet, käytettiin hanke Eksoten hallituksessa. Esityslistalla asia ei kuitenkaan näkynyt, vaan se käsiteltiin Muut mahdolliset asiat -pykälässä. Joulukuun 21. päivänä pidetyn kokouksen pöytäkirjan mukaan hallitus päätti ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun saunan rakennuttamisesta. Rakennus sisältää koulutus- ja kokoustiloja ja se tulee Eksoten henkilöstön ja asiakkaiden käyttöön. Kustannuksista ei ole mitään mainintaa. Siiskosen mukaan hanke kilpailutetaan uudelleen. Entinen rantasauna on purettu. Siiskonen luonnehtii entistä saunaa huonokuntoiseksi: takka oli halkeillut ja alimmat hirret lahot. Aiempi hankinta on keskeytetty. Siiskonen toteaa, että rantasauna on osa henkilöstön palkitsemista. Eksote on tehnyt budjetoitua parempaa tulosta. Vaikka rantasaunaa on valmisteltu Itkosen johdolla, on siitä Siiskosen mukaan jo aiemminkin informoitu hallitusta. Rantasauna sijaitsee aika kaukana reuna-alueen kunnissa työskentelevistä, mutta Siiskosen mukaan päättäjät tunnustavat tosiasiat. — Ei ole taloudellisia edellytyksiä tehdä useampia saunoja, ja Kahilanniemessä on Eksoten suurin toimipiste. Itkosella on myös poikkeuksellisen suuret hankintavaltuudet meneillään olevassa päivystys-.ja vuodeosastoinvestoinnissa. Itkonen voi yksin päättää hankinnoista, joiden kustannukset eivät ylitä miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

