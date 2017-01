Uutinen

Etelä-Saimaa: Arktisen ilmamassan purkaus kylmentää Suomen – Etelä-Karjalassa liki 25 astetta pakkasta loppuviikolla Sää kylmenee huomattavasti alkaneen viikon puolivälissä. Kylmää ilmaa alkaa virrata Suomeen tiistaina. — Koilisen kautta tulee arktisen ilmamassan purkaus. Sää kylmenee tiistai-illasta eteenpäin, meteorologi Eerik Saarikalle Ilmatieteen laitokselta sanoo. Keskiviikkoaamuna lämpötila painuu jo yli 15 pakkasasteen ja keskiviikkoillan ja perjantaiaamun välisenä aikana lämpötila putoaa yli 20 pakkasasteeseen. Perjantaiaamuna lähestytään 25 pakkasastetta. Keskiviikkoiltana tuulen suunta kääntyy, mikä tekee pakkasesta todella purevan. Keskiviikkona tuuli käy vielä idän puolelta. — IImeisesti Laatokka on vielä avoinna jäästä, mikä vähän lauhduttaa. Keskiviikkoiltana ja torstain vastaisena yönä virtaus kääntyy koilisen puoleiseksi ja sää myös selkenee, Saarikalle sanoo. — Torstaina tuuli tekee pakkasen todella purevaksi. Perjantaiaamuna pakkaslukemat ovat kovemmat, mutta tuulta ei ole samalla tavalla. Lauantaina pilvisyys lisääntyy ja lumipyryn myötä sää kääntyy lauhemmaksi. — Kovimmat pakkaset leikkaantuvat pois. Mutta ei se kovin tunnu kovin lämpöiseltä jos on 15 astetta pakkasta ja tuulee. Sää pysyy talvisena myös ensi viikolla, mutta pakkaslukemat ovat maltillisempia. — Aika paljon on vaihtelua ennusteissa, miten lauhaksi sää lauhtuu. Tuskin vesikeliksi menee ainakaan Etelä-Karjalassa. Talvisää jatkuu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/02/Arktisen%20ilmamassan%20purkaus%20kylment%C3%A4%C3%A4%20Suomen%20%E2%80%93%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20liki%2025%20astetta%20pakkasta%20loppuviikolla/2017121726633/4