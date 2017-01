Uutinen

Etelä-Saimaa: Antti Tuomenoksa ei lupaa korvaajaa loukkaantuneelle Brett Carsonille: ”Haussa on pidemmälle kantava ratkaisu” Lappeenrannan SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa sanoo seuran etsivän rauhassa vahvistuksia tämän kauden joukkueeseen. Mitään konkreettista kerrottavaa mahdollisista uusista pelaajista Tuomenoksalla ei kuitenkaan ole. SaiPa tiedotti maanantaina, että puolustaja Brett Carson on loukkaantumisen takia sivussa koko loppukauden. Tuomenoksa ei lupaa korvaavaa pelaajaa Carsonin paikalle. — Nyt saimme selvyyttä hänen tilanteeseensa. En osaa sanoa, haemmeko suoraan Carsonin paikkaajaa. Meillä on seitsemän puolustajaa pelikunnossa, Tuomenoksa sanoo. — Katselemme, tarvitaanko lisää pelaajia, ja mille pelipaikoille. Menemme rauhassa eteenpäin. Haussa on pidemmälle kantava ratkaisu. SaiPa lainasi viime vuoden lopussa puolustaja Kristian Tuohilammen TuTosta kahden pelin ajaksi. Tuomenoksa sanoo, että pelaajan esityksistä SaiPassa jäi positiivinen kuva. Sittemmin TuToon palannut Tuohilampi ei ole näillä näkymin liittymässä takaisin SaiPan joukkueeseen. — Hän on TuTon sopimuspelaaja. Se ei ole meidän käsissämme. Se on TuTon ja pelaajan käsissä. Oletteko kiinnostuneita Tuohilammesta? — Hän pelasi meillä erittäin positiiviset pelit, mutta se ei ole meidän käsissämme. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että hän olisi meille tulossa. SaiPa pelaa tiistaina vuoden ensimmäisen ottelunsa Kalpaa vastaan Kisapuistossa. Lue koko uutinen:

