Etelä-Saimaa: Abiturientti, hevimies ja tiedenainen tarttuvat kynään Uuden vuoden myötä Etelä-Saimaan artikkelisivulla pääsee tutustumaan uusiin kolumnisteihin. Tänään maanantaina kirjoitusvuorossa on Kimpisen lukion abiturientti, 18-vuotias Eeva Alatalo. Alatalo on aiemmin kirjoittanut kolumneja Etelä-Saimaan nuorten sivulle. — Siitä jäi kipinä kolumnien kirjoittamiseen, Alatalo sanoo. Kirjoittaminen on Alatalolle rakas harrastus. Hänen pöytälaatikostaan löytyy pino erilaisia novelleja ja runonomaisia ajatelmia. Aiheet kolumneihin hän löytää useimmiten ihmisten käyttäytymiseen liittyvistä ilmiöistä. Niihin liittyvät myös lukiolaisen jatko-opiskeluhaaveet. Hän toivoo pääsevänsä lukemaan psykologiaa. Uusi kasvo kolumnistien joukossa on myös metalliyhtye Stam1nan perustajajäsen, 36-vuotias laulaja-kitaristi Antti Hyyrynen. Lemillä vuonna 1996 perustettu yhtye on menestynyt jo 20 vuoden ajan. Veljensä Jussin kanssa Hyyrynen esiintyy myös Wöyh!-yhtyeenä. Antti Hyyrynen asuu nykyään Lappeenrannassa. Koulutukseltaan hän on medianomi (AMK) ja tehnyt muusikon uran lisäksi muun muassa musiikkivideoita. Kulttuurialaa edustaa myös teatteri-ilmaisun ohjaaja, 31-vuotias Aapo Stavén, jonka moni saattaa muistaa taidekoulu Estradin opettajana. Nykyisin Stavén on freelancer, joka on juuri perustamassa omaa kulttuurialan yritystään. Stavén luotsaa lappeenrantalaista Rata-ryhmää, jonka näytelmiä on nähty viime vuosina Pulsan kesäteatterissa. Stavén on myös ruuhkavuosiaan elävä perheenisä. Perheeseen kuuluvat vaimo sekä kolmevuotias tytär ja kaksivuotias poika. Lappeenrannan yliopiston tutkimuspalvelujohtaja Riina Salmimies tarkastelee maakuntaa Skinnarilan kampukselta käsin. Salmimies on 32-vuotias kemiantekniikan tohtori ja tietojohtamisen maisteri, joka vapaa-aikanaan liikkuu aktiivisesti: käy kuntosalilla, golfaa, lumilautailee ja moottoripyöräilee. Hän on jo vuosien ajan ollut myös aktiivinen blogikirjoittaja. Jatkossakin Etelä-Saimaasta saa lukea myös maakuntajohtaja Matti Viialaisen ja Etelä-Saimaan pitkäaikaisen toimittajan, nyt eläkkeellä olevan Antti Munnukan kolumneja. Lue koko uutinen:

