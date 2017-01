Uutinen

Etelä-Saimaa: Urheilun vuosi Etelä-Karjalassa: Takuu päättyy kauden lopussa Kylmää vettä ja kuraa niskaan. Lappee-Jukolan kilpailunjohtajan Juha Heimalan urakka ei päättynyt kesäyöhön, vaan sähköpostiin tulee yhä viestejä esimerkiksi autonsa automaattivaihteiston hinauksessa hajottaneelta katsojalta. Jukolan kesäkuisena lauantaina kello 12 alkanut ja sunnuntaina kello 12 päättynyt taukoamaton sade muutti Raipon pysäköintipellot mudaksi, ja järjestäjiltä jäi jopa puoli miljoonaa euroa myyntituloja saamatta. Yleisö jäi kotiin, ja suunnistajat lähtivät lämmittelemään, eikä kauppa käynyt. Lappeen Riento on halunnut neuvotella helpotusta Suunnistusliiton osanottomaksujen 22 prosentin osuuteen, josta kertyi 155 000 euroa. Lyhennysten jälkeen lappeenrantalaisilla on vielä maksettavaa reilut 70 000 euroa. Vuosi vuodelta kasvaneen tapahtuman rakenteeseen leivotut kulut ja kesämyrsky eivät mahdu samaan yhtälöön. Sopimusoikeudessa force majeure on yllättävä tapahtuma, mutta Suomen kesän taukoamaton sade ei ole hirmumyrsky tai luonnonmullistus. Sen vuoksi Raipon force majeure on enemmän kiinni Suunnistusliiton kuin taivaanisän hyvästä tahdosta. Rientolaisten mielestä Suunnistusliiton hallitusta tai liiton tuoretta puheenjohtajaa, Ilmarisen toimitusjohtajaa Timo Ritakalliota ei lappeenrantalaisseuran ahdinko tunnu kiinnostavan niin paljoa, että päästäisiin samaan neuvottelupöytään. Seuran kehittämiseen haetut Jukolan tuotot kääntyvät menojen karsinnaksi, jos Riennon kaksi vuokra-asuntoa pitää myydä tappioiden paikkaamiseksi. Kun säännölliset vuokratulot jäävät pois, seurasta poistuu säästösyistä myös puolipäivätoiminen nuorisotoiminnan vetäjä. Riennon oljenkortena on vielä opetusministeriö, joka voi antaa harkinnanvaraista apua, jos rahaa on vuoden lopussa käyttämättä. SaiPan valmentaja Pekka Tirkkonen kävelee keltaisen paitameren eteen, taputtaa nyrkillä sydäntään, kaartaa encorena takaisin ja nostattaa aallot. Kausi on ohi, Tirkkonen jatkaa matkaa, ja SaiPan joukkue kootaan taas kerran uudelleen. JYP päätti lappeenrantalaisten pudotuspelit keväällä ennen suurta kliimaksia, mutta takana oli onnistunut runkosarja. Puolitoista vuotta sitten heinäkuussa SaiPan kannattajayhdistys myi fanijunan loppuun 17 päivässä. Kouvolaan matkusti junalla 750 keltapaitojen kannattajaa. Nyt joulun alla kotiottelu perinteistä HIFK:ta vastaan veti Kisapuistoon 2 800 ihmistä. Mitä tässä välissä oikein tapahtui? Samaan aikaan Imatralla: Ketterän kevätjuhla päättyi Suomi-sarjan finaalin jatkoerässä. Rovaniemen Kiekko näytti sen päälle vielä karsinnoissa tylysti sarjaportaiden eron. Mestis-paikka jäi imatralaiseksi haaveeksi. Nyt Ketterä lanaa vahvalla ryhmällä taas kohti Mestistä. Ehkä tällä kertaa... En halua yleensä kuullakaan etukäteen juhlista, edelleen olen niin taikauskoinen, Catzin valmentaja Mika Haakana kuvasi, kun viides perättäinen mestaruus oli taskussa viime keväänä. — Aika syvissä vesissä uidaan tällä hetkellä, sama mies totesi Catzin 20-vuotisjuhlissa marraskuussa. Catzin naisten korisliigan joukkue on edelleen vahva, kunhan yhteistä tekemistä loukkaantumisten jälkeen saadaan enemmän alle. Pelin täydellinen sekoaminen syksyllä on silti osoitus siitä, ettei mikään puu kasva taivaaseen asti. Imatran Pallo-Veikot juhli paluuta Superpesikseen. Joukkue varmisti 500 kannattajan edessä nousun Haminan Vallikentällä. Ensin saatiin Imatralle hieno pesäpallostadion, sen jälkeen nousi joukkue samalle tasolle. Ukonniemen stadionilla on pesäpallon houkuttimena jo hiihdetty ja ammuttu. Monenlaisilla tempauksilla stadion on saatu täyteen yleisöä, mutta vielä pitäisi viuhkan käydä urheilussakin. Suihin katosi 20 000 grillimakkaraa, automaateista loppuivat rahat ja pussikalja nosti tunnelmaa, kun Imatralla nuoruutensa 1970-luvulla viettäneet ja aika moni muukin sammutti katuradan liepeillä moottoriurheilun janoaan. 30 vuoden tauko oli ohi. Kolmen päivän aikana ajoissa kävi Imatran Moottorikerhon mukaan 42 000 katsojaa. Kaksi kertaa odotettu määrä. Ilmaista huvi ei ollut, sillä Imatran kaupunki maksoi viime kesän ajoista yhteensä noin 650 000 euroa. Ensi kesänä pitäisi selvitä parillasadalla tuhannella. Urheilussa mikään ei ole ikuista, paitsi juhlat ja surujuhlat. 2017 on taas niiden aika. Lue koko uutinen:

