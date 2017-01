Uutinen

Etelä-Saimaa: Starbox-bloggaajat aloittavat uuden vuoden: tähtikakkua, blinipannukakkua ja perunasalaattia Juhlakauden kiire ei ole tukahduttanut Starboxin ruokabloggaajien luovuutta. Uusia reseptejä on taas tullut tarjolle. Katalogin näyttävän tähtikakun aineksia ovat muun muassa kaurakeksit ja vauvanruokahyllystä löytyvä mangosose. Tulevaisuuden tuottaja -blogin kirjoittaja varautui jouluun liian suurella ruokamäärällä ja käytti ylijääneen mädin ja sienisalaatin blinipannukakkuun. Jannen keittiössä -blogissa tehdään ruokaisaa perunasalaattia. Vaikka uudenvuodenjuhlat menivät jo, resepti toimii muissakin juhlissa. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/01/Starbox-bloggaajat%20aloittavat%20uuden%20vuoden%3A%20t%C3%A4htikakkua%2C%20blinipannukakkua%20ja%20perunasalaattia/2017521721743/4